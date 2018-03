Juncker: Cameron mag EU-migranten niet discrimineren

De voornemens van de Britse premier David Cameron voor strengere regels als het gaat om immigratie binnen de Europese Unie (EU) zijn bij Jean-Claude Juncker niet in goede aarde gevallen. De voorzitter van de Europese Commissie zegt dat Cameron niet moet discrimineren.

Juncker zei tijdens een paneldiscussie op de Australische televisie dat restricties op het vrije verkeer van personen de financiële stroom naar Londen zouden kunnen schaden.

Toestroom

Met deze boodschap reageert Juncker op de blauwdruk die Cameron eerder heeft gepresenteerd. Hij maakte vorige maand zijn plannen bekend om de toestroom van Midden- en Oost-Europese werknemers naar het Verenigd Koninkrijk aan banden te leggen. Cameron pleit voor beperking van het vrije verkeer van personen, een van de belangrijkste pijlers van de Unie.

Juncker wil echter niet tornen aan het vrije verkeer. ‘Het fundamentele recht van het vrije verkeer van personen kan niet in twijfel worden getrokken, want als je twijfelt aan het vrije verkeer van personen, dan zal het vrije verkeer van kapitaal ooit ook in twijfel worden getrokken,’ zegt Juncker.

Criminelen

De Europese Commissie is van plan de kwestie rustig te bespreken met de Britten. Juncker benadrukte dat Midden- en Oost-Europeanen vooral naar het Verenigd Koninkrijk gaan om te werken, en niet als criminelen moeten worden behandeld.

‘Men moet stoppen, vooral Groot-Brittannië dat altijd voor uitbreiding van de Europese Unie is geweest, met het uiten van kritiek op andere landen alleen omdat dat het nu goed uitkomt om hard te zijn over anderen.’

Daarmee doelt Juncker waarschijnlijk op de verkiezingen van 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Met zijn kritiek op de Unie gaat Cameron de strijd aan met de eurosceptische partij Ukip.

Juncker wil niet dat Polen, Roemenen of Bulgaren alleen vanuit ‘criminele motieven’ de Europese arbeidsmarkt opgaan. ‘Dit zijn mensen die werken en daarvoor betaald krijgen,’ zegt Juncker. De Britten hebben nog niet gereageerd op de boodschap van Juncker.

Toeslagen

Cameron wil onder meer dat Europese immigranten minstens vier jaar werken voor zij een beroep kunnen doen op sociale zekerheid. Ook zouden EU-immigranten het land moeten verlaten als zij binnen een half jaar nog geen werk hebben gevonden.

Hij wil verder voorkomen dat toeslagen, zoals kinderbijslag, worden gesluisd naar het land van herkomst.

Immigranten die bedelen, frauderen of de boel oplichten wil Cameron kunnen uitzetten en een terugkeerverbod opleggen.

Eerder zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel al dat er wat haar betreft niet wordt getornd aan het vrije verkeer van personen. Een Brits vertrek uit de Unie zou voor haar een optie zijn.