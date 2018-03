Juncker: traditionele politiek laat zich gijzelen door populisten

De groeiende kritiek op de Europese Unie (EU) is niet het succes van de eurosceptische populisten, maar een nederlaag voor de traditionele partijen die niet op durven te komen voor hun Europese idealen.

Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in de Volkskrant.

Imitatie van populisten

Volgens de Luxemburger hebben de eurosceptische partijen niet alleen succes omdat ze de onvrede onder burgers benoemen. Ze hebben succes omdat traditionele partijen reageren op de populisten.

‘Wat zich wreekt, is dat traditionele partijen als die van mij, of CDA, PvdA en VVD, de populisten imiteren. Aangevallen en opgejut door burgers en media, geven ze steeds meer ruimte aan de onvrede. Weet u wat het resultaat daarvan is? Dat landen onbestuurbaar worden. Dat het Europees Parlement straks louter bevolkt wordt door eurosceptici en dat zou een ramp zijn.’

Nederland

Juncker doelt in zijn kritiek ook op Nederland: ‘Ik herinner me heel goed jullie referendum in 2005 over de Europese Grondwet. PvdA, CDA, VVD, ze weigerden campagne voor de Grondwet te voeren, uit angst geassocieerd te worden met de EU. En toen ging het fout. Het “nee” tegen de Grondwet was niet het succes van de populisten maar de schuld van de traditionele partijen. Ik zat die avond in deze kamer met Commissievoorzitter Barroso, belde mijn goede vriend Jan Peter Balkenende en zei: “Gefeliciteerd! Je hebt gewonnen!” Omdat de Nederlandse regering geen vinger had uitgestoken. Omdat ze halfhartig meeboog met de kritiek van de tegenstanders.’

Juncker komt in het interview ook met een advies voor de traditionele partijen die zich laten gijzelen door de populisten: ‘Mijn advies aan partijen als CDA en PvdA: imiteer de populisten niet! Als je met boze burgers wilt praten, moet je vóór ze gaan staan. Niet weglopen of achter ze aan hollen.’