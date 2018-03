Koenders vindt geen steun in de wens te korten op EU-geld Turkije

Nederland vindt geen steun van andere Europese landen in de wens om te korten op de Europese toetredingsgelden die naar Turkije gaan.

Dit zei premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer.

Zelfs Griekenland

Minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken diende deze week tijdens een bijeenkomst met zijn Europese collega’s een voorstel in om Turkije te korten, maar vond geen steun voor zijn standpunt.

Een gekwalificeerde meerderheid voor de wens is nog ver weg: ‘zelfs Griekenland steunt het niet,’ zei de premier.

Voor de andere lidstaten weegt de rol die Turkije speelt in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) zwaar bij hun beslissing. Maar op een lidmaatschap van de EU zitten ze ook niet te wachten: volgens Rutte is Turks lidmaatschap ‘heel ver weg’.

Het toetredingsgeld fungeert dus vooral als een manier voor Europa om invloed te houden. Ook wil de EU hiermee de banden met het land warm houden, gezien de recente toenadering tussen Rusland en Turkije.

Massa-arrestatie

Turkije ontvangt jaarlijks meer dan 600 miljoen euro aan toetredingssteun van Brussel. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat dit wordt gekort of bevroren.

Ook de PvdA steunde dit woensdag. Het is het directe gevolg van de massa-arrestatie van journalisten in Turkije van afgelopen weekend. Ook lijkt de houding van de Turkse regering ten opzichte van Europa steeds vijandiger te worden.

Het is tijd om een ‘signaal af te geven’, zei PvdA-Kamerlid Marit Maij. Ze wil dat er meer Europees geld gaat naar maatschappelijke organisaties in Turkije die zich inzetten voor zaken als persvrijheid en democratisering. Volgens Rutte gaat er al extra geld naar deze groepen.