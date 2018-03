Opnieuw geen president, Grieken vervroegd naar de stembus

Griekse parlementariërs hebben ook in de derde stemronde geen president gekozen. Dat betekent dat de Grieken begin volgend jaar opnieuw naar de stembus moeten.

Oud-eurocommissaris Stavros Dimas (73) had honderdtachtig van de driehonderd stemmen nodig om president te worden, maar hij redde dat niet. Van de parlementariërs stemden 168 voor Dimas.

Brussel

De parlementsverkiezingen kunnen slecht uitpakken voor de relatie tussen Athene en Brussel. Volgens de peilingen zal de radicaal-linkse partij Syriza winnen.

Syriza lead in Greece widening on latest Palmos poll pic.twitter.com/RbXmwuvVEO — A Evans-Pritchard (@AmbroseEP) December 29, 2014

Partijleider Alexis Tsipras wil opnieuw met de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds praten over de bezuinigingen op de begroting en de Griekse schuldenlast. Hij wil heronderhandelen over belangrijke voorwaarden die zijn gesteld aan de miljardenlening voor het Zuid-Europese land.

De Griekse premier Antonis Samaras deed in het weekend nog een beroep op de parlementariërs, om Dimas te steunen. Samaras weigerde meer concessies te doen, en heeft er vertrouwen in dat hij nieuwe verkiezingen zal winnen.

Als Syriza wint en Griekenland uit euro stapt is er besmettingsgevaar. Kapitaal laat zich niet goed controleren — Arend Jan Boekestijn (@ajboekestijn) December 29, 2014

Beurs

De onzekerheid over de politieke toekomst zal de Griekse economie geen goed doen. De Griekse beurs ging maandag vooruitlopend op de laatste stemronde stevig onderuit. De belangrijkste graadmeter in Athene verloor in de ochtendhandel krap 8 procent. Beleggers vrezen het scenario waarin Syriza aan de macht komt.

Niet alleen de Griekse beurs, ook andere Europese beurzen stonden vanochtend in de min. De AEX-index stond kort voor het middaguur 0,2 procent lager op 424,86 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 633,91 punten. De indices in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,9 procent. In Londen stond de FTSE 0,1 procent hoger.