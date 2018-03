Steeds meer splinters in stoelpoten Sepp Blatter

De vele schandalen lijken FIFA-zonnekoning Sepp Blatter al jaren niet te kunnen raken. Maar langzaam ontstaan er scheurtjes in de stoelpoten van zijn troon.

Fraude, omkoping, afpersing, matchfixing, witwassen en bedreiging zijn aantijgingen die al jaren rondzoemen wanneer de naam Sepp Blatter valt. ‘Het enige waar hij, voor zover wij weten, niet mee in verband wordt gebracht, is moord,’ grapte de Duitse onderzoeksjournalist Thomas Kistner onlangs. Maar ondanks alle verdenkingen waande de Zwitser, sinds 1998 voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, zich tot nu toe onaantastbaar.

Fraude-rapport

Bij de FIFA bouwde hij een constructie op waarin hij en zijn discipelen door niemand kunnen worden gecontroleerd. Sepp Blatter hoeft maar aan één persoon verantwoording af te leggen, en dat is Sepp Blatter.

Zo hield hij de publicatie van een rapport over frauduleuze praktijken binnen het eigen orgaan tegen. Het publiek moest het doen met een samenvatting waarin de misstanden in de schoenen werden geschoven van personen waarmee Blatter toch al had afgerekend.

Tegenwind

Normaal gesproken zou de zaak daarmee klaar zijn. Maar Blatter heeft zich vergist in de hoofdonderzoeker van het rapport, Michael Garcia, die zich totaal niet in de samenvatting kan vinden. Garcia, een geslepen voormalig openbaar aanklager in New York, gaat er met gestrekt been in en heeft een beroep ingediend tegen de organisatie die hem heeft ingehuurd.

Ook de FBI, die al enige jaren onderzoek doet naar de FIFA, zegt dicht bij gerechtelijke stappen te zijn tegen personen in de FIFA-top. De Britse parlementariër Damian Collins wil dat ook de Britse diensten een onderzoek beginnen naar de FIFA. En het Internationaal Olympisch Comité gaat mogelijk onderzoek doen naar de omstreden toewijzing van het WK voetbal aan Rusland (2018) en Qatar (2022) door de FIFA. Het comité komt in actie omdat de voetbalbond niet in staat is om de eigen misstanden te onderzoeken.

Extra toezicht

En aan de stoel van Blatter wordt nu zelfs in Zwitserland zachtjes gezaagd. De Zwitserse parlementariër Roland Büchel heeft het voor elkaar gekregen dat Blatter door de autoriteiten zal worden gezien als Politically Exposed Person, schrijft de Volkskrant. Dat betekent dat Blatter, net als met regeringsleiders van bijvoorbeeld China en Canada gebeurt, extra in de gaten wordt gehouden door de financiële autoriteiten.

Deze beslissing is redelijk uniek aangezien de ruim zestig in Zwitserland gevestigde sportorganisaties over het algemeen met rust worden gelaten. In het Zwitserse parlement werd massaal voor het voorstel van de Volkspartij van Büchel gestemd. Volgens Büchel heeft de maatregel direct gevolgen voor Blatter omdat banken zullen afhaken nu er door de autoriteiten wordt meegekeken met zijn transacties.