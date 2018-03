Van Rompuy krijgt komende drie jaar 5 ton mee van EU

De voormalige voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn pensioen. De 67-jarige Belg krijgt van de Europese Unie (EU)ongeveer vijf ton mee als dank voor bewezen diensten.

De Britse krant The Telegraph wist te achterhalen hoe de pensioenconstructie van Van Rompuy eruit ziet. En die is royaal te noemen.

Royaal pensioen

De komende drie jaar zal de Belg jaarlijks 55 procent van zijn voormalige salaris krijgen. Dat is in het geval van Van Rompuy een bedrag van ruim 169.000 euro. Daarnaast krijgt hij een eenmalige uitkering van 26.500 vanwege zijn vertrek. Na deze drie jaar krijgt Van Rompuy, tot zijn dood, een pensioenuitkering van bijna 65.000 euro per jaar.

De EU verdedigt de royale regeling met het argument dat de 67-jarige Van Rompuy de komende jaren niet kan werken omdat hij de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen. Dat argument is omstreden, omdat Van Rompuy met pensioen gaat. Niet voor niets krijgt hij een pensioenuitkering van 65.000 euro per jaar.

Haiku

Volgens The Telegraph is de Belg van plan om zich terug te trekken uit het openbare leven om zich toe te leggen op zijn hobby’s zoals het schrijven van Haiku’s. Ook zal hij af en toe lezingen geven op het College of Europe, een opleiding voor EU-ambtenaren in Brugge.

UKIP-leider Nigel Farage is zeer ontstemd over de riante vertrekpremie. ‘Tijdens het bewind van Van Rompuy werden miljoenen mensen de armoede en werkloosheid ingedreven door de crisis in de eurozone, maar hij zelf pakt de jackpot,’ zei Farage.

Privé-limo’s

Het is niet de eerste keer dat Van Rompuy in opspraak komt vanwege een exorbitante besteding van belastinggeld. Zo kreeg hij er vier jaar geleden van langs toen hij zijn vijf dienstlimousines inzette voor een rondreis naar Parijs als onderdeel van een privé-vakantie.

De hoge bezoldigingen bij de Europese instellingen zijn al jaren onderwerp van gesprek. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) zag met de overstap naar Brussel zijn ministerssalaris van 144.000 euro bijna verdubbelen tot 270.000 euro per jaar. Bovendien kreeg hij ook twee maandsalarissen extra als startpremie.