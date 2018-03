VVD niet eens met ‘opgeheven vingertje’ van Juncker

De kritiek van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie is bij de VVD niet in goede aarde gevallen. De partij spreekt van een ‘opgeheven vingertje om nationale politici de les te lezen’. ‘Hij moet kritiek niet verwarren met euroscepsis.’

VVD-Kamerlid Mark Verheijen reageert daarmee op de boodschap van Juncker. Juncker zei dat de groeiende kritiek op de Europese Unie (EU) niet het succes van eurosceptische partijen is, maar een nederlaag van traditionele partijen die niet durven opkomen voor hun Europese idealen.

Belofte

‘Ik geloof niet dat middenpartijen achter eurosceptici zijn aangelopen,’ zegt Verheijen tegen De Telegraaf. ‘Deze partijen reageren juist op wat er is misgegaan in Brussel en volgens mij maakt Juncker die analyse zelf ook.’

PvdA en CDA hebben niet gereageerd op de woorden van Juncker. D66-leider Alexander Pechtold vindt wel dat Juncker gelijk heeft. ‘Ik snap al jaren niet wat de drie oude partijen met Europa willen. Rutte belooft “geen geld naar de Grieken”, maar breekt die belofte net zo hard.’

Pechtold vindt dat ‘het gemakzuchtige nee’ van partijen als de PVV een beter weerwoord verdient. ‘Er is geen touw aan vast te knopen. Mensen zien dat,’ zegt Pechtold tegen de krant.

Minister Bert Koenders (PvdA, Buitenlandse Zaken) heeft laten weten zich niet aangesproken te voelen door de kritiek van Juncker. ‘Dit kabinet hervormt, daar zijn moedige besluiten voor nodig. Dat kwalificeer ik niet als achter de populisten aanlopen.’

Populisten

Juncker zei zaterdag in de Volkskrant dat eurosceptische partijen niet alleen succes hebben omdat ze onvrede onder burgers benoemen, maar ook omdat traditionele partijen reageren op populisten.

‘Wat zich wreekt, is dat traditionele partijen als die van mij, of CDA, PvdA en VVD, de populisten imiteren. Aangevallen en opgejut door burgers en media, geven ze steeds meer ruimte aan de onvrede. Weet u wat het resultaat daarvan is? Dat landen onbestuurbaar worden.’

Juncker zei verder dat PvdA, CDA en VVD in 2005 weigerden campagne te voeren voor de Europese Grondwet. ‘En toen ging het fout. Het “nee” tegen de Grondwet was niet het succes van de populisten, maar de schuld van traditionele partijen.’