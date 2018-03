Wie verdient wat bij de instellingen van de Europese Unie?

Dinsdag ontstond ophef rond de riante afscheidsbonus van ‘EU-president’ Herman Van Rompuy. Gelden die regelingen voor alle medewerkers van de EU-instituties? En wie verdient eigenlijk wat? Een overzicht.

De voormalige voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, krijgt de komende drie jaar ruim vijf ton overgemaakt vanuit Brussel. Dit betreft een eenmalige uitkering van 26.500 euro (1 maandsalaris) + een jaarlijkse uitkering van 169.000 euro in de komende drie jaar. Het betreft hier een soort wachtgeldregeling die in Brussel de ‘resettlement allowance’ wordt genoemd. Daarna krijgt Van Rompuy een EU-pensioen uitgekeerd van 65.000 euro per jaar.

Die regeling is conform de salarisregels van de Europese instituties. Ook de vertrokken voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso krijgt de komende drie jaar vergelijkbare bedragen overgemaakt. De Portugees krijgt een bedrag dat de komende drie jaar kan oplopen tot 611.440 euro. Hierna heeft hij recht op 128.580 euro per jaar aan pensioenuitkering. De voormalige EU-buitenlandchef Catherine Ashton gaat niet met pensioen, maar krijgt wel een bedrag van maximaal 534.537 euro overgemaakt.

Wie verdient wat?

55.000 banen

Barroso en Van Rompuy zijn de uitschieters, omdat ze aan de top staan van het EU-apparaat. In totaal werken bij de Europese instellingen (EU + Europese Raad) ongeveer 55.000 personen.

De Europese Commissie is het grootste orgaan met 33.000 banen, terwijl bij het Europees Parlement ongeveer 6.000 personen werken. De andere 16.000 banen zijn te vinden bij de overige instellingen of agentschappen van de EU.

Er zijn diverse soorten banen te verdelen van administratief medewerker tot aan Europees commissaris, van tijdelijk medewerker tot ambtenaar in vaste dienst. De ambtenaren in vaste dienst vormen het ambtenarenapparaat van de EU. Dit apparaat is onder te verdelen in drie groepen: de administrateurs, de assistenten en de secretariaats- en kantoormedewerkers.

Administrateurs

De administrateurs zijn de vaak hogeropgeleide beleidsmedewerkers bij de EU. De ambtenaren werken op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, recht, financiën, economie, communicatie en wetenschap, maar ook vertalers en tolken vallen onder de administrateurs.

Een beginnend administrateur begint op een bruto salaris van 4.384,38 euro per maand terwijl een ervaren topambtenaar met meer dan vier jaar ervaring wel 18.000 euro per maand kan verdienen. Er lopen ongeveer veertig ambtenaren rond in deze categorie.

Assistenten

De ‘assistenten’ zijn de uitvoerenden en technische banen op gebied van administratie, financiën, communicatie, onderzoek, beleidsontwikkeling en –uitvoering. Het minimaal vereiste diploma voor deze functies is het middelbaar onderwijs.

De ‘assistent’ begint op een salaris van 2 675,40 euro maar kan uitkomen op een maandsalaris van ruim 9.000 euro.

Secretariaats- en kantoormedewerkers

De derde categorie betreft de ondersteunende banen op het gebied van kantoorbeheer en administratie. Hier valt bijvoorbeeld de secretaresse of de administratief medewerker onder.

Deze salarissen beginnen op 2.345 euro per maand en kunnen maximaal uitlopen tot 4.921 euro per maand.

Europees commissarissen

De Europees commissarissen worden gezien als de ‘ministers’ van de EU. De eerste Commissie-Hallstein begon in 1958 met 9 commissarissen. Inmiddels telt de ‘Commissie-Juncker’ 28 leden inclusief 1 voorzitter en 7 vicevoorzitters.

Een Europees commissaris verdient standaard 20.832,54 euro per maand. Een vice-president, zoals Frans Timmermans, krijgt 23.147,26 euro per maand overgemaakt. Buitenland-chef Federica Mogherini verdient 24.073,15 euro en president Juncker krijgt 25.554,58 euro per maand.

Net als alle andere EU-ambtenaren zijn er voor de commissarissen veel extra’s. Zo krijgen zij een opslag van 15 procent op hun salaris als zij voor hun baan hebben moeten verhuizen naar een andere plek. Ook krijgen commissarissen maandelijks 607,71 aan ‘representatiekosten’ naast andere uitkering zoals ‘kinderbijslag’ en ‘educatietoeslag’.

Bij vertrek krijgt een Europees commissaris eenmalig een maandsalaris uitgekeerd. Daarnaast krijgt hij of zij over een periode van drie jaar, per jaar, een soort ‘wachtgeld’ uitgekeerd van 40 tot 65 procent van het jaarsalaris. Dat is de zogeheten ‘resettlement agreement’. Een eurocommissaris mag op zijn 65ste jaar met pensioen. Hij krijgt dan pensioen uitgekeerd op basis van 4.275 procent van het basissalaris voor ieder jaar in dienstverband met een maximum van 70 procent van het oorspronkelijke jaarsalaris.

Europarlementariërs

Sinds 2009 verdienen alle leden van het Europees Parlement een maandsalaris van 7.956,87 euro. Netto houden zij hiervan 6.200,72 euro per maand over. Bovenop dit salaris krijgen zij een maximale vergoeding voor algemene uitgaven van 4.299 euro. Hiervan moeten administratie- en kantoorkosten worden betaald. Ook krijgen europarlementariërs alle reiskosten vergoed en krijgen ze 304 euro voor elke dag van aanwezigheid op vergaderingen.

Belastingvrijstellingen en andere regelingen

EU-ambtenaren betalen minder belasting dan de meeste andere EU-burgers. Het belastingtarief voor de laagste inkomens ligt op 8 procent en kan oplopen tot maximaal 45 procent. Zoals eerder aangegeven houdt een europarlementariër bijvoorbeeld nog ruim 6.000 euro over van een salaris van bruto bijna 8.000 euro. Iemand in het bedrijfsleven in Nederland zou met een vergelijkbaar salaris niet meer dan netto 4.500 euro overhouden.

Er zijn ook allerlei vergoedingen die het leven in Brussel of Straatsburg extra aangenaam maken. Zo ontvangen ambtenaren een toelage voor het huishouden: hoe groter het huishouden, hoe rianter de bijdrage. Ook krijgen de ambtenaren een soort kinderbijslag voor kinderen tot 26 jaar en een opleidingstoelage. Deze extra’s kunnen oplopen tot honderden en zelfs duizenden euro’s extra per maand.

