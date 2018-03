Buitenlandchef Mogherini wil Arabische EU-woordvoerder

Europa moet beter met de Arabische wereld communiceren. EU-buitenlandchef Federica Mogherini (41) vindt dat het daarom tijd is voor een Arabische woordvoerder.

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini, vindt dat Europa beter met de Arabische wereld en de Arabische gemeenschap moet communiceren. Ze wil daarom dat er op haar departement een Arabisch sprekende woordvoerder wordt geïnstalleerd, meldt het persbureau ANSA.

Luister naar Arabische boodschap

‘We moeten Arabisch lezen, dingen uitleggen in het Arabisch, maar ook luisteren naar de boodschap vanuit de Arabische wereld,’ legt de Italiaanse sociaaldemocraat uit. ‘En dus hebben we iemand nodig die in staat is te communiceren en samen te werken met de lokale diensten,’ zegt Mogherini die in kabinet-Renzi even minister van Buitenlandse Zaken was.

Volgens Mogherini gaat het om een doodnormale functie die bij heel veel landen aanwezig is. Ze vindt het raar dat de EU nog niet zo’n woordvoerder heeft.

Fan Arabische wereld

Het is geen verrassing dat juist Mogherini met deze maatregel komt. Ze studeerde aan de Sapienza-universiteit in Rome af met een scriptie over de verhouding tussen politiek en religie binnen de islam. Als lid van de linkse politieke partij Democratici di Sinistra schreef Mogherini op haar weblog MogBlog onder meer over de Arabische wereld.

Op dit blog plaatste ze een foto waar ze te zien is naast de toenmalige Palestijnse leider Yasser Arafat. Ook later, toen ze parlementariër werd voor de sociaaldemocraten, bleef ze zich bezighouden met de situatie in Irak, Afghanistan en het Midden-Oosten Vredesproces.

Betere relatie

De nieuwe buitenlandvertegenwoordiger was onlangs in het Midden-Oosten waar ze een bezoek bracht aan de Gazastrook. Daar zei ze dat ‘heel Europa’ wil dat Palestina als land wordt erkend.

Mogherini wil een betere relatie opbouwen met de Arabische wereld. ‘Terrorisme is geen bedreiging voor alleen het westen, maar vooral voor het Midden-Oosten,’ zei ze eerder. ‘Het zijn in de meeste gevallen moslims die slachtoffer worden van IS’. Ze wil daarom de krachten bundelen en samen strijden tegen de radicale islam.