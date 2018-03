Duitsers geraakt door cyberaanval: Rusland verantwoordelijk?

Een cyberaanval legde woensdag enkele Duitse regeringssites plat. De pro-Russische separatisten hebben de aanval opgeëist: ze willen dat Duitsland de banden met Oekraïne verbreekt.

De websites van bondskanselier Angela Merkel en de Bondsdag waren ook deel van de aanval.

De Oekraïense premier Arseni Jatsenjoek beschuldigde donderdag de Russische inlichtingendienst: ‘Ik hoop ten zeerste dat Rusland stopt de belastingbetaler te laten opdraaien voor cyberaanvallen gericht tegen de Duitse overheid.’

Druk

Volgens de woordvoerder van Merkel waren de sites onbereikbaar vanaf 10.00 uur tot in de avond: de aanvallen konden niet worden gestopt.

Pro-Russisch hackerscollectief Cyber-Berkut meldt op zijn website verantwoordelijk te zijn. Duitse technici konden zelf slechts achterhalen dat de aanval afkomstig was van buitenlandse servers.

De cyberaanvallen komen op een belangrijk moment. Arseni Jatsenjoek bezocht donderdag Angela Merkel om over de economische situatie en over het conflict tussen Rusland en Oekraïne te praten. Door de oorlog heeft Kiev te maken met ernstige financiële tekorten.

Crimineel

‘Premier Jatsenjoek hoopt leningen van verschillende miljoenen los te krijgen van de EU en het IMF,’ schrijft Cyber-Berkut op de website. ‘We vragen de bevolking en regering van Duitsland om hun financiële en politieke steun aan de criminele regering in Kiev in te trekken, want zij hebben de bloedige burgeroorlog veroorzaakt.’

Volgens de pro-Russische separatisten gaat Jatsenjoek het geld gebruiken om het conflict verder te laten escaleren in plaats van de vernielde infrastructuur op te bouwen.

Lees ook:

Wie gaat Oekraïne helpen aan extra 12 miljard euro?

Bankroet

De premier waarschuwde vorige maand al meer geld nodig te hebben om een bankroet van het land te voorkomen: ‘Het is vrijwel onmogelijk voor Oekraïne om de crisis zonder hulp te doorstaan.’

De Europese Commissie maakt donderdag bekend dat het Oekraïne nog 1,8 miljard euro extra steun geeft. Eerder zegde de EU al een pakket van 1,6 miljard euro toe.