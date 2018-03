Duitsland reageert op mogelijke ‘Grexit’: vier vragen

De Duitse regering probeert de gemoederen over een mogelijke ‘Grexit’ te sussen. Berlijn vertrouwt erop dat de Grieken, ook bij een nieuwe regering, zullen voldoen aan de bezuinigingen en hervormingen in het kader van het Europese steunpakket.

Dat meldt een woordvoerder Georg Streiter van de Duitse regering zondag, nu er zorgen zijn gerezen over de aanstaande parlementsverkiezingen in het noodlijdende Griekenland.

Waar staat dat voor, ‘Grexit’?

De verklaring van Streiter volgt op een artikel in weekblad Der Spiegel zaterdag. Daarin was te lezen dat de bondskanselier Angela Merkel een ‘Grexit’, een ‘exit’, oftewel een vertrek van Griekenland uit de eurozone, als een serieuze mogelijkheid ziet.

In dat geval betalen de inwoners van het Zuid-Europese land niet langer met de gemeenschappelijke Europese munt, maar keren zij terug naar een nationale munt. Vóór de euro was dat de drachme.

Waarom behoort een Grieks vertrek nu wel tot de mogelijkheden?

Volgens Merkel kan het eurogebied (negentien EU-lidstaten) zich zo’n ‘exit’ nu wel veroorloven. De economie krabbelt sinds de financiële en economische crisis wat op. De euro is sterk genoeg om een ‘Grexit’ aan te kunnen.

Bovendien is het gevaar op besmetting volgens Berlijn nagenoeg geweken: ‘probleemlanden’ als Ierland en Portugal worden als ‘genezen’ beschouwd. En dan is er ook nog de European Stability Mechanism (ESM), het permanente noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in de financiële problemen zijn gekomen.

Vanwaar nu extra zorgen over de situatie in Griekenland?

De huidige regering onder leiding van de conservatieve premier Antonis Samaras volgt het spoorboekje van de door Brussel gewenste bezuinigingen, in ruil voor financiële steun. Maar dat staat op het spel, nu hij onlangs een stembusgang aankondigde.

Er is een aanzienlijke kans dat de extreem-linkse beweging Syriza met leider Alexis Tsipras het bezuinigingsprogramma overboord gooit – tot grote vrees van de markten.

De socialisten – een soort Griekse SP – zijn naar eigen zeggen niet van plan om de eurozone te verlaten, maar willen wel de helft van de schulden afschrijven. En dat is voor de rest van de eurolanden niet acceptabel.

Hoe staat de economie er in Griekenland eigenlijk voor?

In september vorig jaar werd verheugd gereageerd: de economie zit weer enigszins in de lift, zij het met een verwachte bescheiden groei van 0.6 procent over 2014.

Buitenlandse investeerders keren weer terug naar het Zuid-Europese land en de premier claimde successen bij hervormingen van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en onderwijs.

Tegelijkertijd is er nog altijd een torenhoge werkloosheid (meer dan een kwart van de bevolking zit zonder werk) en de economie is tijdens de crisis volledig ingestort. Een marginale groei maakt dat echt niet zomaar goed.