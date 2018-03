‘EU-lidstaten moeten IS bestrijden met tegenpropaganda’

Terreurorganisaties als IS en Al-Qa’ida moeten op internet professioneler worden aangepakt. Lidstaten van de Europese Unie zouden schokkend beeldmateriaal van terroristen moeten blokkeren, en zelf clips maken waarin IS wordt neergezet als een bende door seks geobsedeerde verkrachters.

EU-antiterreurcoördinator Gilles de Kerchove zegt dat donderdag in een interview met de Volkskrant. Hij pleit voor een professionelere aanpak online tegen IS en Al-Qa’ida.

Onthoofding

De Kerchove ziet het internet steeds meer als een leerschool voor potentiële terroristen. Hij wijst op de onthoofdingsvideo’s van IS, die soms gedurende zes uur zijn opgenomen zodat ze een groter afschrikwekkend effect hebben.

Commentaar

‘Dat zijn dus geen amateurs die alleen even de onthoofding filmen,’ zegt De Kerchove. EU-landen zouden experts op het gebied van reclame en pr moeten inhuren om op het internet net zo effectief te worden als de terroristen zelf.

De Kerchove pleit voor een veelzijdige aanpak:

Er moet overtuigende informatie komen voor moslims die complottheorieën over het Westen ontkrachten.

Teleurgestelde jihadisten zouden moeten vertellen dat IS bestaat uit gevaarlijke gekken die zich vergrijpen aan vrouwen en opgewonden raken van bloed.

EU-landen moeten propaganda van terroristen op sociale media blokkeren. ‘We moeten ze opjagen.’

Video

Frankrijk heeft woensdag al een video gepubliceerd die potentiële jihadisten moet ontmoedigen om naar Syrië te vertrekken. Het filmpje werd vrijgegeven op sociale media met de hashtag #StopDJihadisme. Ook is er een speciale website gelanceerd.

In de twee minuten durende video worden beelden getoond van IS-propaganda, die worden gevolgd door een boodschap van de Franse regering. Zo wordt gezegd dat ronselaars van IS een veelbelovende toekomst in het vooruitzicht stellen. ‘In werkelijkheid vind je de hel op aarde, en zal je alleen sterven, ver van huis,’ luidt de boodschap van de Franse regering.

Er zijn ook beelden te zien van lichamen die worden gedumpt, en van vrouwen en kinderen die lijden in de conflictgebieden. ‘Ze zullen tegen je zeggen: kom en sticht een gezin met een van onze helden. Maar in werkelijkheid groeien jouw kinderen op in terreur en oorlog.’

De Europese ministers van Justitie vergaderen donderdag in Riga over een gezamenlijke strategie tegen terrorisme.