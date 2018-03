Europese Unie in beroep: Hamas hoort op terreurlijst

Europese lidstaten gaan in beroep tegen het besluit van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg om Hamas van de terreurlijst te halen. De Europese Unie (EU) wil dat de terroristische organisatie weer op de lijst komt.

Ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie hebben dat maandag besloten tijdens een bijeenkomst om te praten over terreur in Europa. Ook zullen de bewindslieden praten over de relatie met Rusland.

Bewijs

In december werd Hamas van de lijst van terroristische organisaties geschrapt, omdat er onvoldoende bewijs was geleverd. Bewijzen dat Hamas inderdaad een terroristische organisatie is, zouden vooral komen van het internet en aantijgingen van de pers.

Onvoldoende, oordeelde het Hof. Het plaatsen van Hamas op de EU-lijst moet gebeuren op basis van ‘onderzochte en door relevante autoriteiten bevestigde daden’. Het Hof benadrukte dat het verwijderen van Hamas van de lijst niet betekent, dat het geen terroristische organisatie is, maar wel dat er procedurele fouten zijn gemaakt.

Council has decided to appeal the judgement regarding #Hamas remaining on the EU #terrorist list. — Susanne Kiefer (@Susanne_Council) January 19, 2015

De Europese lidstaten hebben nu besloten in beroep te gaan tegen het vonnis. De Unie gaat ook onderzoeken hoe het kan voorkomen dat in de toekomst meer organisaties van de lijst worden verwijderd.

‘De strijd tegen terrorisme blijft een prioriteit voor de Europese Unie. Daarom blijft de EU de financiering van terrorisme bestrijden, en daarvoor zijn EU-maatregelen noodzakelijk,’ staat in een verklaring.

Dat tegoeden van Hamas in de Unie worden bevroren, maakt waarschijnlijk weinig indruk op de terroristische organisatie. Met een nettowaarde van naar schatting 1 miljard dollar is Hamas na IS de rijkste terroristische organisatie ter wereld. Lees meer >

Zorgen

Hoewel de tegoeden van Hamas-leden ondanks de verwijdering van de lijst bevroren bleven, was de terreurorganisatie zeer tevreden over het vonnis van het Hof in Luxemburg. Hamas zou geen terroristische organisatie zijn maar een ‘beweging van nationale vrijheid’.

Israël reageerde minder positief, maar ging ervan uit dat de Europese Unie Hamas snel weer op de lijst zou zetten.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten maandag in Brussel over de zorgen die er zijn over teruggekeerde jihadisten. Het is niet de verwachting dat de bewindslieden al knopen zullen doorhakken, maar zij zullen wel enkele opties bespreken ter voorbereiding van de EU-top over terrorisme op 12 februari.