Geen Grieks verzet: EU verlengt sancties Rusland

Vooraf werd gevreesd dat de Grieken roet in het eten zouden gooien, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU) zijn donderdagavond overeengekomen dat de sancties tegen Rusland met zes maanden worden verlengd.

Als de huidige sancties tegen Rusland in maart aflopen, zullen ze worden verlengd met nog eens zes maanden. Dat is het belangrijkste punt dat de 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken donderdagavond overeen zijn gekomen.

Zwarte lijst

Ook wordt de zwarte lijst uitgebreid van Russen en Oekraïners die betrokken zijn bij de opstand in het oosten van Oekraïne.

Helemaal als een verrassing kwamen deze maatregelen niet. In de afgelopen dagen liet minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) al doorschemeren dat de EU-landen van plan waren de sancties te verlengen.

Even werd gevreesd dat de nieuwe Griekse regering zich zou verzetten tegen de maatregelen, maar dit lijkt niet te zijn gebeurd. Wel is de tekst mogelijk afgezwakt. Zo is op dit moment niet duidelijk of de opmerking dat het Internationaal Strafhof de oorlogsmisdaden in het oosten van Oekraïne moet onderzoeken, is meegenomen in de tekst.

Volgens minister Koenders is er ‘constructief’ met de Griekse collega onderhandeld over de nieuwe stappen van de EU. De kersverse Griekse regering leek voor de vergadering afstand te nemen van een verdere aanscherping van de sancties. De Griekse minister Nikos Kotzias zei dat hij wil voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de EU en Rusland. Ook zouden de strafmaatregelen contraproductief zijn.

De ministers van Buitenlandse Zaken hielden de extra vergadering wegens het bloedbad in de Oekraïense havenstad Marioepol afgelopen zaterdag. Daar vielen tientallen doden bij een aanval die wordt toegeschreven aan de pro-Russische rebellen.