Griekenland kiest: meerderheid nog steeds voor Syriza in peilingen

Zondag gaat Griekenland naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Er is niet veel veranderd in de peilingen. De links-radicale oppositiepartij Syriza staat er nog steeds het beste voor: naar verwachting haalt de partij van Alexis Tsipras 33,5 tot 35,5 van de stemmen binnen.

Aan de verkiezingen doen in totaal 22 partijen mee. Er is een kiesdrempel van 3 procent. Daarnaast wordt de grootste partij beloond met vijftig extra zetels. Dit betekent dat ongeveer 38 procent van de stemmen genoeg is voor een meerderheid van 151 van de 300 zetels. Griekenland telt ongeveer 9,8 miljoen kiesgerechtigden.

De meest recente peilingen voorspellen dat meer dan vijftien partijen waarschijnlijk af zullen vallen. Wanneer een partij een absolute meerderheid behaalt, moet de kabinetsformatie binnen drie dagen rond zijn. Wanneer er geen duidelijke meerderheid is, moet de leider van de grootste fractie proberen binnen drie dagen een coalitieregering te vormen.

Syriza, de partij die in onderhandeling wil treden over de door de Europese Unie gevraagde bezuinigingen, komt naar alle waarschijnlijkheid in de nieuwe regering terecht. De partij van ex-communist en voormalig studentenleider Alexis Tsipras (40) wil stoppen met de bezuinigingen die de EU, de Europese Centrale Bank (EC) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van Griekenland eisen als tegenprestatie voor de hulp die het land heeft gekregen voor de financiering van de staatsschuld van meer dan 320 miljard euro.

Tsipras vindt de betaling van schulden en rente een ‘te grote belasting voor het land’, dat nog steeds in crisis verkeert, en wil daar dan ook vanaf. Tsipras vindt wel dat Griekenland in de eurozone moet blijven. Dit standpunt zorgt voor een hoge mate van populariteit voor Syriza.

De huidige regeringspartij Nieuwe Democratie (ND) van Antonis Samaras (63) wordt waarschijnlijk de tweede partij. De partij scoort nu op 26,5 procent. Samaras wil het huidige hervormingsbeleid voortzetten en de overheidsuitgaven blijven terugdringen om de staatshuishouding op orde te krijgen, zoals de geldschieters van Griekenland eisen.

Samaras zei zondagochtend, toen hij zelf zijn stem uit ging brengen, dat hij een overwinning verwacht omdat hij denkt dat veel zwevende kiezers uiteindelijk toch op zijn partij zullen stemmen.

De kanshebbers voor de derde plaats zijn vooralsnog vrij onduidelijk. In maart heeft de Griekse tv-presentator Stavros Theodorakis (51) een nieuwe liberale en pro-Europese middenpartij opgericht genaamd To Potami (De Rivier). Deze partij behaalde bij de Europese verkiezingen in mei 6,6 procent van de stemmen en staat in de huidige peilingen op 5 procent.

Daarnaast is er de neofascistische en anti-EU partij de Gouden Dageraad. De partij profileert zich als extreem nationalistisch en wil immigranten uit Griekenland weg hebben. De partij is een groot voorstander van een ‘Grexit’: een Griekse exit uit de EU.

De huidige coalitiepartner van Samaras is de oude en ooit dominante socialistische Pasok-partij. Deze partij lijkt naar een electoraal dieptepunt te zakken met ongeveer 5 procent van de stemmen. Verder zijn er nog een aantal kleinere partijen die verwaarloosbare noteringen behalen in de peilingen.