Hackersgroep tegen extremisten in ‘Operation Charlie Hebdo’

De hackersgroep Anonymous heeft via een videoboodschap de oorlog verklaard aan moslimextremisten. De groep wil sociale media en websites platleggen van hen die het op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid gemunt hebben.

De hackers plaatsten een video op hun Belgische YouTube-account waarin wordt gezegd dat ze wraak zullen nemen voor de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs afgelopen woensdag.

Niet racistisch

De hackersgroep opereert in deze onder de naam ‘Operation Charlie Hebdo’ en wil websites en sociale media die gelinkt zijn aan terroristen platleggen. Op Twitter plaatste de groep een oproep aan iedereen om terroristenprofielen op sociale media aan hen te melden.

https://twitter.com/OpCharlieHebdo/status/553367103970246656



De boodschap is gericht aan al-Qa’ida, Islamitische Staat (IS) en andere terroristen die ‘de vrijheid van meningsuiting proberen te ruïneren’, aldus de videoboodschap van Anonymous. Ze benadrukken dat de actie niet racistisch is, maar is gericht op iedereen die zich tegen de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting richt.

De cyberactivisten van Anonymous voerden in het verleden al cyberaanvallen op overheden en bedrijven uit en zijn gelieerd aan WikiLeaks. Ook legden zij eerder uit idealistische overwegingen sites van organisaties als de Ku Klux Klan plat en publiceerden ze een lijst van pedofielen.