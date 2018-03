Litouwen neemt afscheid van nationale munt en voert euro in

Ook de Litouwers betalen vanaf donderdag, de eerste dag van het nieuwe jaar, met de euro. Daarmee zijn zij het negentiende EU-land dat de gemeenschappelijke Europese munt invoert.

Woensdag was de laatste dag dat de inwoners van het Baltische land de litas als nationale munt gebruikten.

Invloed

Litouwen, een voormalige Sovjetrepubliek die sinds 2004 lid van de EU is, hoopt door de invoering van de euro op meer politieke invloed. ‘Wij zitten nu aan een tafel waar negentien landen de belangrijkste vragen van de eurozone oplossen,’ zei de minister van Financiën Rimantas Sadzius woensdag op de Litouwse radio.

Volgens president Dalia Grybauskaite zijn de Litouwers ‘trots dat we aan alle voorwaarden van het Verdrag van Maastricht voldoen; dat onze economie sterk genoeg is.’ De voorwaarden zijn onder meer dat er scherp moet worden gelet op de overheidsfinanciën en dat het begrotingstekort binnen de perken blijft.

Onrust

Een recente opiniepeiling laat zien dat een krappe meerderheid van 53 procent van de Litouwers voor invoering van de euro is. Maar in het Baltische land is ook onrust over de toetreding.

Veel mensen zijn bang dat de euro de prijzen van bijvoorbeeld levensmiddelen flink zal opstuwen. Litouwen is het grootste land van de drie Baltische staten, met een bevolking van 3,5 miljoen mensen. Sinds 2004 is het land lid van de Unie.

Voorzitter

Buurland Letland is sinds donderdag de nieuwe voorzitter van de Europese Unie. Het land neemt het stokje over van Italië, dat het afgelopen halfjaar de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie leidde.

Het Baltische land is tot en met 30 juni 2015 voorzitter. Daarna zal het land als voorzitter worden opgevolgd door Luxemburg.