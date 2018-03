NOS-eredivisie schendt Mediawet: vier vragen en antwoorden

Het Commissariaat voor de Media tikt de NOS op de vingers: de publieke omroep mag bij samenvattingen van het betaald voetbal geen platform bieden aan de betaalzender Fox Sports. Dat is in strijd met de Mediawet.

Wat doet de NOS precies fout en wat voor gevolgen heeft dit? Vier vragen en antwoorden over voetbal bij de publieke omroep.

1. Wat voor afspraken had de NOS precies gemaakt met Fox Sports?

Bij aankoop van de rechten op de eredivisiesamenvattingen heeft de NOS afgesproken dat het tijdens de uitzending een platform zou bieden aan het Amerikaanse Fox Sports. Dit was bedoeld voor groei van de betaalzender.

Zo werden er afspraken gemaakt over de aanwezigheid van Fox-analisten in het programma Studio Voetbal. Ook vermeldde de NOS aftraptijden van de wedstrijden die te zien zijn bij de betaalzender. Bovendien zou de NOS in een nieuw programma aandacht besteden aan de eredivisie. Dat programma is er niet gekomen.

2. Waarom zijn de afspraken precies fout?

Het Commissariaat voor de Media oordeelt dat de afspraken die de NOS heeft gemaakt met Fox Sports in strijd zijn met de Mediawet. ‘Het dienen van de commerciële belangen van Fox Sports is in strijd met de Mediawet. De publieke omroep is op die manier dienstbaar aan het maken van winst voor derden. Voor de kijker is niet transparant dat commerciële beïnvloeding is beoogd,’ staat in een verklaring.

Door het uitnodigen van analisten van Fox-Sports werkt de NOS ‘actief mee aan het in de markt zetten van de betaalzender Fox Sports’.

Bovendien moet het commissariaat toezien op de transparantie en onafhankelijkheid van de media. ‘Het programma-aanbod moet op basis van eigen redactionele keuzes en onafhankelijk van commerciële invloeden tot stand komen.’ In het geval van de NOS is daar geen sprake van.

3. Hoe gaat deze zaak nu verder?

Het Commissariaat voor de Media geeft de NOS tot 18 maart de tijd om de afspraken met Fox Sports aan te passen. De mediawaakhond dreigde in september vorig jaar al met een dwangsom vanwege de plannen van de publieke omroep.

De NOS heeft toen de afspraken met de betaalzender enigszins aangepast, ‘maar ook met de nieuwe, minder vergaande afspraken blijft de NOS zich dienstbaar maken aan de commerciële belangen van Fox Sports’.

4. Wat vindt de NOS zelf?

Chef van NOS-Sport Maarten Nooter zei eerder dat de redactionele vrijheid niet in geding is. ‘Opvallend genoeg gaat het juist om inhoudelijke voorstellen van de redactie van NOS Studio Sport zelf.’

Directeur Jan de Jong van de NOS zei blij te zijn dat er een uitspraak ligt, maar ‘het zal duidelijk zijn dat de NOS de mening van het commissariaat niet deelt’. ‘Wij gaan bekijken of wij de afspraken kunnen aanpassen, zodat de last onder dwangsom vervalt.’

Als de NOS geen maatregelen neemt, krijgt de omroep een boete opgelegd die kan oplopen tot 1 miljoen euro. Het commissariaat zal het onderzoek vervolgen en verbreden naar andere partijen, waaronder de STER, dat de reclameblokken verzorgt voor de publieke omroep.