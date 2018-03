Overwinning van extreemlinks in Griekenland? Prima, zegt Le Pen

Dit weekeinde zijn er in Griekenland parlementsverkiezingen, waarbij de extreemlinkse partij Syriza hoge ogen gaat gooien. Er zijn peilingen die aangeven dat de socialisten wel eens de grootste fractie kunnen worden in de Griekse volksvertegenwoordiging.

Front National-leider Marine Le Pen ziet een zege van Syriza wel zitten. In een gesprek met de Franse krant Le Monde zegt zij ‘te hopen op een overwinning voor Syriza’. Volgens haar zijn de twee partijen verbonden in hun afkeer van de Europese Unie, vooral waar het gaat om ‘totalitarisme’ dat de Europese burgers vanuit Brussel wordt opgelegd.

Scheidslijn

‘Er is een scheidslijn in Europa en de mensen moeten de strijd ter hand nemen tegen het totalitarisme in de Europese Unie en haar handlangers, de financiële markten.’

Le Pen, die steeds meer populariteit geniet onder de Franse bevolking, redeneert dat winst voor Syriza winst betekent voor de eurosceptici, ook al zou de partij Griekenland in de EU willen houden.

De steun betekent volgens haar niet dat Front National het met hun hele programma eens is, vooral niet ten aanzien van immigratie en illegalen, een thema waarop Syriza zich klassiek-links manifesteert.

Onrust

De mogelijke verkiezingswinst van de extreemlinkse partij zorgt voor onrust in andere EU-lidstaten die net als Griekenland deel uitmaken van de eurozone.

De partij van Alexis Tsipras wil opnieuw onderhandelen over de terug te betalen schulden, door de helft van de schulden die het bij internationale geldschieters heeft uitstaan (in het bijzonder de Europese Unie) af te schrijven.

Dat is onacceptabel voor de grootste kredietverstrekker, Duitsland, en andere landen die op de bres sprongen voor Griekenland toen het land de leningen hard nodig had.

Spoorboekje

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou er volgens bronnen ernstig rekening met een ‘Grexit‘, een vertrek van Griekenland uit de eurozone, al heeft Berlijn er naar eigen zeggen nog alle vertrouwen in dat ook een nieuwe Griekse regering het spoorboekje van de bezuinigingen en terugbetaling van de leningen volgt.

De Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wilde vandaag nog maar eens benadrukken dat de Griekse schulden aan de andere eurolanden niet worden kwijtgescholden. Daarvoor is gewoonweg ‘totaal geen draagvlak’ in Europa, zei hij tegenover RTL Z. Hij wilde niets zeggen over de risico’s, mocht Syriza de verkiezingen winnen.