Overwinning voor linkse Syriza in Griekse verkiezingen

De linkse partij Syriza werd zondag de grootste bij de Griekse parlementsverkiezingen. De partij van Alexis Tsipras behaalde ruim 36 procent van de stemmen.

Syriza behaalde net geen absolute meerderheid. De partij komt daarvoor twee zetels tekort en heeft nu in elk geval 149 zetels en misschien 150. Om alleen te kunnen regeren in het Griekse parlement, zijn 151 zetels nodig. Partijleider Tsipras (40) heeft nu slechts drie dagen de tijd om een nieuwe regering te vormen.

De regeringspartij Nieuwe Democratie (ND) van leider Antonis Samaras is tweede geworden met 27,8 procent van de stemmen. Mocht het Syriza niet lukken snel een coalitie te vormen, dan is dat aan de ND. De neofascistische partij de Gouden Dageraad heeft een derde plaats behaald met 6,3 procent van de stemmen.

De populariteit van Syriza bij de Grieken komt vooral voort uit de anti-Europese houding van de partij: Tsipras vindt dat er een einde moet komen aan de bezuinigingspolitiek van de EU. Hij wil met de EU in conclaaf over een ‘eerlijke en werkbare oplossing’, zei Tsipras zondagavond na de verkiezingsoverwinning.

Teleurstelling

De overwinning van Syriza zou mogelijk kunnen betekenen dat Griekenland de eurozone verlaat.

Manfred Weber, fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), vindt het ‘teleurstellend te zien dat het juiste en oprechte pad van premier Antonis Samaras niet wordt erkend’, juist nu de hervormingen hun vruchten beginnen af te werpen. Hij denkt dan ook dat het snel genoeg duidelijk zal worden ‘dat de beloftes van de Syriza-kandidaat Tsipras niets anders zijn dan kiezersbedrog’.