‘Scherp de grenzen aan’: Turkije wil af van jihadisten uit de EU

Turkije vindt dat de Europese Unie zijn grenzen moet aanscherpen om zo de toevoer van Europese jihadgangers die via het land naar Syrië afreizen te stoppen. ‘Lidstaten moeten onafhankelijk van de EU hun eigen maatregelen nemen.’

Dit zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu, schrijft de Turkse krant Hurriyet. Volgens de minister is alleen het delen van informatie niet genoeg om de terroristen in spe te stoppen.

Ineffectiviteit

Hij deelde zijn mening over de ‘ineffectieve samenwerking’ naar eigen zeggen ook met de rest van de kopstukken op de vergadering van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS) in Londen vorige week.

Hierbij noemde hij voorbeelden van Europese jihadgangers die werden uitgeleverd door de Turkse overheid, maar later schijnbaar weer bij de Turkse grens opdoken.

‘EU-lidstaten moeten onafhankelijk van de EU ook maatregelen nemen,’ aldus Cavusoglu. Volgens hem moeten lidstaten die deel uitmaken van de Schengen hun paspoort controle aanscherpen en moet de komst en het vertrek van elke individuele reiziger geautomatiseerd worden opgeslagen om te voorkomen dat jihadisten via zijn land naar Syrië gaan.

Euforie

Daarnaast vindt de Turkse minister de euforie over de bevrijding van Kobani overdreven: ‘Er is nog steeds geen sprake van vrede of stabiliteit en in de afwezigheid van een permanent politiek systeem kan het gebied zo weer door een andere terreurgroep worden overgenomen’.

Tot slot deelde Cavusoglu tijdens de bijeenkomst in Londen een sneer uit naar andere landen: ‘Het is jammer om te zien dat sommige landen hun verantwoordelijkheid niet nemen, zowel voor de strijd tegen terreur, als voor de situatie in Syrië’. Het is niet duidelijk welke landen hij hiermee bedoelde.