Syriza en ‘verzet tegen sancties Rusland’: vier prangende vragen

Er waait duidelijk een andere wind in Athene: de nieuwe Griekse regering is een stuk minder meegaand met Brussel dan de vorige ministerploeg. Gaat premier Alexis Tsipras dwarsliggen bij het uitbreiden en verlengen van de Brusselse sancties tegen Rusland?

Zo’n vaart zal het heus niet lopen, denkt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA). Hij heeft geen reden om aan te nemen dat de linkse premier Alexis Tsipras (en jeugdig, want ‘slechts’ 40 jaar) zijn kont tegen de krib gooit en zich definitief tegen nieuwe strafmaatregelen tegen het Kremlin keert, vanwege de vermeende bemoeienis bij het bloedige conflict in Oost-Oekraïne.

Deze week in Elsevier

Een oproep aan Tsipras: terugbetalen of wegwezen! En over de opkomst van populistische partijen in Europa. Lees meer in de nieuwste Elsevier deze week. Koop het nummer in de winkel of lees alle artikelen op Blendle.

Dat is althans waar het Westen de Russische president Vladimir Poetin van verdenkt. Elsevier zet vier vragen en antwoorden op een rij over deze opspelende kwestie.

Hoe denkt Tsipras over de relatie met Rusland?

Daar laat hij geen misverstand over bestaan. De Russische ambassadeur Andrei Maslof was een van de eersten die de nieuwe Griekse premier de hand schudde en de felicitaties van Poetin overbracht.

Een dag na zijn beëdiging liet Tsipras weten dat hij niet kon instemmen met de verklaring waarin de 28 EU-lidstaten Rusland verantwoordelijk hielden voor een raketaanval op de Oekraïense havenstad Marioepol, waarbij tientallen burgers om het leven kwamen.

Wat weten we over de banden tussen Rusland en Griekenland?

De Griekse bevolking heeft iets belangrijks gemeen met de Russen: hun oosters-orthodoxe geloof. Dat schept een band. En laat nu net het Griekse kabinet tot stand zijn gekomen met hulp van de Onafhankelijke Grieken – een partij die sterke banden heeft met de orthodoxe kerk.

Minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias suggereerde dat Athene mogelijk met een veto komt tegen nieuwe sancties. Op Facebook circuleerde een foto waarop Kotzias te zien was met een Russische ultranationalist, Alexander Dugin, die volgens The Financial Times voor een ‘genocide’ op de Oekraïense bevolking pleitte. Eerder, toen hij nog gewoon de Syriza-leider was, beschuldigde Tsipras Oekraïne ervan neonazi’s in de regering te hebben opgenomen. De EU accepteert het ‘fascisme’ in Kiev, sprak hij in mei in Moskou.

Waarom heeft Athene bezwaren tegen de sancties?

Tsipras klaagt steen en been dat hij niet is gehoord over het standpunt van Brussel ten aanzien van Rusland. Volgens Athene kregen de EU-landen bovendien te weinig tijd om op de voorgestelde tekst te reageren, schrijft de Volkskrant donderdag.

Dat is op dezelfde dag dat de nieuwe maatregelen zullen worden besproken tijdens een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. EU-buitenlandchef Federica Mogherini kreeg al een boos telefoontje van de Syriza-premier.

Zijn er nog meer landen die bedenkingen hebben bij (nieuwe) sancties?

Ja. De Grieken zijn echt niet de enigen die in opstand komen tegen de EU-houding richting Rusland. Ook andere EU-landen, zoals Hongarije en Slowakije hebben er problemen mee.

De Hongaarse premier Viktor Orban, die toch al een zelfstandige koers vaart binnen de Unie, vindt dat ‘Brussel’ zichzelf in de voet schiet met de sancties, zei hij augustus vorig jaar. De Hongaren en Slowaken hebben belangen bij een goede verhouding met Moskou: ze zijn sterk afhankelijk van het Russische gas.