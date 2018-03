Vervroegt Cameron EU-referendum? ‘Hoe eerder, hoe beter’

Als het mogelijk is, wordt het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie (EU) vervroegd. Die volksraadpleging zal sowieso worden gehouden voor het einde van 2017.

Maar als het even kan, heeft de stemming eerder plaats, zei de Britse premier David Cameron zondag tegenover de BBC.

In het referendum kunnen de Britten kiezen tussen de uitkomst van de onderhandelingen met de EU of voor een vertrek van hun land uit de Unie.

De Conservatieve leider belooft zijn kiezers dat zij zich over die belangrijke vraag mogen buigen, als hij ten minste wordt herkozen bij de parlementsverkiezingen in mei dit jaar.

Hervorming

Eerder op de dag was zijn visie op de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk al te lezen in The Mail on Sunday. Daarin gaf hij de Duitse bondskanselier Angela Merkel én ‘Brussel’ nog maar eens te kennen dat het zomaar mogelijk is dat zijn land uit de Unie stapt.

Die actie behoort tot de mogelijkheden als hij niet krijgt wat hij wil: ingrijpende hervormingen en veranderingen van de EU-verdragen. Cameron zei vorig jaar dat het Verenigd Koninkrijk uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou kunnen stappen. En hij wil een hervorming van het Europese migratiebeleid.

Migranten uit EU-landen zouden in Groot-Brittannië pas na vier jaar aanspraak kunnen maken op huursubsidie, kindergeld en andere bijstandsuitkeringen. Ook wil hij tornen aan het vrije verkeer van personen.

Hete adem

Woensdag heeft de Britse premier een ontmoeting met Merkel, waar hij vermoedelijk al deze heikele punten zal bediscussiëren. De Duitse bondskanselier laat er zelf geen misverstand over bestaan: ze ziet de Britten liever uit de Unie stappen, dan dat het vrije verkeer van personen wordt aangepast.

In eigen land voelt Cameron de hete adem van Labour (de oppositionele sociaaldemocratische partij) én de UK Independence Party van de populaire politicus Nigel Farage in de nek.

Zijn partij keert zich in felle bewoordingen tegen de Europese Unie en de Brusselse macht. Ook de Fransen vermoeden dat de houding van Cameron verband houdt met de opkomst van de anti-EU-partij. President François Hollande kwam naar verluidt al in stevige botsing met Downing Street 10 over de wensen van Cameron.

