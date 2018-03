Dijsselbloem: het is nu aan de Grieken

Het zoeken naar een oplossing voor het Griekse schuldenprobleem lijkt maandag te hebben geresulteerd in een patstelling. De eurolanden willen een verlenging van het huidige leningenprogramma, iets waar Griekenland niets mee te maken wil hebben.

Een verlenging van het huidige programma betekent dat er meer tijd is om te werken aan een oplossing voor de lange termijn, vinden de eurolanden. De gesprekken zijn nu tot stilstand gekomen en Athene wordt nu voor een keuze gesteld. Griekenland vindt een voortzetting van het huidige pakket ‘onacceptabel’.

Eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) herhaalde dat de andere achttien eurolanden het unaniem met elkaar eens zijn.

Volgens hem kunnen er binnen het huidige programma aanpassingen gemaakt worden die de Grieken graag willen, zolang de budgettaire doelstellingen maar overeind blijven: ‘Het is nu aan hen om te besluiten wat ze willen,’ zei Dijsselbloem maandagavond. De voorzitter geeft Grieken ‘ongeveer een week de tijd, niet meer’. Het huidige programma loopt namelijk eind februari af.

Lees ook:

Griekenland wijst eindverklaring eurogroep af: ‘onacceptabel’

Belofte

De nieuwe Griekse regering onder leiding van premier Alexis Tsipras won de meest recentelijke verkiezingen met de belofte om een einde te maken aan het Europese bezuinigingsbeleid voor Griekenland.

De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis gaf aan de komende dagen aan een compromis te willen werken: ‘Ik heb geen twijfel dat Europa de komende 48 uur de woorden kan vinden die nodig zijn, zodat Griekenland een verlenging van het programma kan aanvragen,’ aldus Varoufakis.

Volgens de Griekse minister lag er al een concepttekst klaar waar hij zich prima in kon vinden. De tekst was afkomstig van EU-commissaris Pierre Moscovi van Economische en Financiële Zaken. Volgens Varoufakis was het Dijsselbloem die de tekst terugtrok en met een nieuwe tekst op de proppen kwam. Deze tekst was ‘onacceptabel’ volgens de Griekse minister: ‘Dit programma is onderdeel van het probleem, niet de oplossing’.

Voorwaarden

Volgens Dijsselbloem staat het lidmaatschap van Griekenland van de euro niet ter discussie, maar moet Griekenland wel aan een aantal voorwaarden voldoen wanneer het nog steun wil ontvangen: ‘Financiële steun gaat altijd gepaard met voorwaarden.’

De komende twee dagen zullen uitwijzen wie eerder zal wijken: Griekenland of de achttien andere eurolanden.