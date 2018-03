Dronken Feyenoord-fans misdragen zich in Rome

Enkele honderden Feyenoord-fans hebben zich woensdagavond ernstig misdragen in het centrum van Rome. De veelal dronken supporters raakten op het historische plein Campo de’ Fiori slaags met de Romeinse oproerpolitie.

Wat betreft rellen zijn de inwoners van de Italiaanse hoofdstad wel wat gewend, maar toch moesten de bezoekers van het beroemde Campo de’ Fiori in het centrum van Rome het woensdagavond op een rennen zetten om te ontkomen aan het geweld van de Feyenoord-supporters.

De hel

‘Rond 21.45 uur ging de hel los,’ schrijft de Romeinse krant Il Messaggero. De krant beschrijft hoe na enkele minuten van spanning de dronken fans het op een rellen zetten met de aanwezige oproerpolitie.

De Rotterdammers gooiden met vuurwerkbommen en flessen naar de agenten die meerdere charges uit moesten voeren op het plein. Volgens Italiaanse media vielen er meerdere gewonden en zijn twintig Rotterdamse supporters aangehouden. De horeca-ondernemers aan het plein, van wie er velen uit voorzorg de luiken al hadden gesloten, konden na afloop van het supportersgeweld de scherven bij elkaar vegen en de schade opmaken.

http://www.youtube.com/watch?v=88N8aAheX5w

Extra alert

De Romeinse politie was woensdag al extra alert vanwege de aanwezigheid van zesduizend Rotterdamse fans die naar de eeuwige stad zijn gekomen voor de Europa League-ontmoeting met AS Roma. Bekend is dat ongeveer vijfhonderd fans naar Rome zijn afgereisd zonder een kaartje voor de wedstrijd.

Donderdag zullen de hekken van Stadio Olimpico extra vroeg opengaan om de Rotterdamse fans zo vroeg mogelijk de stad uit te lokken. Vanaf 16.00 uur kunnen de Feyenoord-fans al in het stadion terecht. Om verdere ongeregeldheden te voorkomen heeft het stadsbestuur besloten om een tijdelijk alcoholverbod in te stellen in de drie centrale stadsdelen van Rome.