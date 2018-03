EU dreigt met nieuwe sancties tegen Rusland na ‘Minsk’

Hoewel er in ‘Brussel’ enig optimisme en opluchting bestaat over het akkoord over Oekraïne dat donderdag werd gesloten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, blijven de leiders van de Europese Unie (EU) dreigen met nieuwe sancties tegen het Kremlin.

Dat meldt BBC News.

Er zijn geen concrete nieuwe sancties besproken, maar als het staakt-het-vuren, dat onderdeel uitmaakt van het akkoord, wordt geschonden, worden aanvullende sancties tegen Rusland niet uitgesloten, zei de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk na afloop van een top over het conflict rond Oekraïne.

Wapenstilstand

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande – de initiatiefnemers van het overleg met daarbij de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Petro Porosjenko – sluiten aanvullende sancties niet uit. Zo zei Merkel dat de Europese Commissie is gevraagd om scherpere sancties.

Premier Mark Rutte (VVD) zei eveneens dat het mogelijk is dat er opnieuw sancties komen tegen Moskou en de pro-Russische rebellen, mochten zij zich niet houden aan de wapenstilstand die in de nacht van zaterdag op zondag van kracht wordt.

Over het mogelijk opheffen van de restricties tegen de separatisten of Rusland kan pas ‘over weken, maanden’ worden gesproken als de situatie in het oosten van Oekraïne echt is genormaliseerd.

Bloedbad

De extra strafmaatregelen die na het bloedbad in de Oekraïense havenstad Marioepol waren aangekondigd, gaan overigens gewoon door. Ze werden eerder uitgesteld, omdat de lidstaten de onderhandelaars in Minsk niet voor de voeten wilden lopen.

De EU-leiders hebben donderdag tijdens hun beraad niets ondernomen om de uitbreiding van sancties tegen te houden. Het gaat om de zogenoemde zwarte lijst, waarop vanaf volgende week maandag de namen van negentien personen en negen instellingen prijken, die voorheen nog niet op de lijst met 132 personen en 28 bedrijven en instanties stonden. De Russen en separatisten kunnen dan niet meer bij hun bankrekeningen in de EU en mogen de Unie ook niet meer in.