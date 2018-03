Europees commissaris: ‘Brexit zou een ramp zijn voor de EU’

Het verlaten van de Europese Unie (EU) door Groot-Brittannië – de zogenaamde ‘Brexit’ – zou rampzalig zijn voor Europa én het land zelf. De Britten kunnen binnenkort mogelijk in een referendum stemmen over de keuze.

Deze ‘ongewoon openhartige’ uitspraak deed de Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström maandag, schrijft BBC. Meestal stellen Europees commissarissen zich neutraler op.

Mocht de Conservative Party van David Cameron de Britse verkiezingen aankomende mei winnen en Cameron premier van het land blijven, dan zal een referendum worden gehouden over het Britse lidmaatschap van de EU. In zijn verkiezingscampagne heeft Cameron gezegd dat hij voor eind 2017 een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie aan de bevolking wil voorleggen.

Fifty-fifty

De Britse premier staat onder druk vanuit verschillende hoeken: de Europese koers valt steeds lastiger te verdedigen in het – van nature al redelijk eurosceptische – land. Daarnaast heeft hij verantwoordelijkheden naar zijn EU-partners toe. Op dit moment is de Britse opinie over het onderwerp fifty-fifty verdeeld.

Europarlementariër voor de ChristenUnie-SGP, Peter van Dalen, verbaasde zich een maand geleden al over alle media-aandacht die een ‘Grexit’ in tegenstelling tot de ‘Brexit’ kreeg. Zowel voor Nederland als voor de EU is het vertrek van Groot-Brittannië veel erger, een nachtmerrie, schreef hij voor de Volkskrant.

Zonnig

Ook Van Dalen zegt dat een vertrek van de Britten economisch en politiek desastreus zou zijn. De Europese Unie raakt met Groot-Brittannië een nettobetaler kwijt, wat door de andere EU-lidstaten moet worden gecompenseerd. De rekening voor Nederland zou 275 miljoen per jaar zijn, waarschuwt de Europarlementariër. Bovendien krijgt de handel tussen Nederland en Groot-Brittannië dan een klap.

Lees ook:

Hoe een ‘Brexit’ de weg kan plaveien voor een ‘Grexit’

Sommige federalisten bekijken een mogelijke Brexit van de zonnige kant. Een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zou het integratieproces versnellen en de eenheid tussen de EU-lidstaten bevorderen. De Britten liggen vaak dwars wanneer het om verdere integratie gaat: ze willen de eigen soevereiniteit niet opgeven.

Impact

Groot verschil tussen het vertrek van Griekenland of Groot-Brittannië uit de EU is echter het lidmaatschap van de eurozone. Het Zuid-Europese land is, door het gebruik van de euro, wat dat betreft meer verweven met de EU. Het verbreken van de band zal daardoor meer impact hebben. Groot-Brittannië heeft daarentegen altijd vastgehouden aan de eigen Britse pond.

Maandag zei de voormalige minister van Financiën van Groot-Brittannië, Ken Clarke, dat een Grexit onvermijdelijk is. Hoewel de Europese ministers van Financiën opnieuw zullen onderhandelen over de Griekse schuldenproblematiek, heerst er pessimisme en staat de Europese Unie verder onder druk. Eerder bereidde ook Cameron zich voor op een eventueel Grieks vertrek.