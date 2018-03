Griekenland wijst eindverklaring eurogroep af: ‘onacceptabel’

Het overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden over Griekenland is afgelopen, zonder echt resultaat. Eerder op de avond liet Griekenland al weten niets te zien in de voorbereidde eindverklaring.

De onderhandelingen over een alternatieve oplossing voor de financiële problemen van Griekenland zijn geen strategisch spelletje volgens de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis.

Dit schreef hij maandag in een opiniestuk voor The New York Times, voorafgaand aan de onderhandelingen in Brussel. Maandagmiddag boog de eurogroep, de ministers van Financiën van de negentien eurolanden, zich opnieuw over de vraag hoe het verder moet met het schuldprogramma van Griekenland.

In de concepttekst van de eindverklaringe staan woorden als ,,huidig programma” en ,,verlenging”. Zaken die voor de Grieken onacceptabel zijn. De nieuwe Griekse regering onder leiding van premier Alexis Tsipras wil af van het huidige bezuinigingsbeleid in ruil voor noodkredieten. Het huidige hulpprogramma voor Griekenland loopt eind februari af, maar het land kan nog steeds niet op eigen benen staan. De Griekse regering wil niets weten van verlenging van het programma en stuurt op een overbruggingsdeal.

Bluf

De harde opstelling van Griekenland richting de Europese schuldeisers wordt door sommigen omschreven als ‘bluf’, maar ‘niets is minder waar’, schrijft Varoufakis.

Volgens hem probeert Griekenland niet onder afbetaling van de schulden uit te komen maar vragen ze ‘slechts om een paar maanden van financiële stabiliteit waarin wij hervormingen ter hand kunnen nemen die de gehele Griekse bevolking kan dragen’.

Pessimisme

Intussen overheerst het pessimisme bij de Europese ministers over een oplossing waar alle partijen mee tevreden zullen zijn. De Duitse minister Wolfgang Schäuble duidde zijn scepsis door te wijzen op de starre houding van Griekenland: ‘de Griekse regering heeft niet bewogen.’ Volgens de minister is het nu nog steeds niet duidelijk wat de Grieken precies willen.

Ook de Oostenrijkse minister Hans Joerg Schelling toonde zich hard tegenover Griekenland: ‘ze kunnen niet zomaar verwachten dat ze zes maanden extra de tijd krijgen om met een nieuw plan te komen’. Volgens Schelling houdt Griekenland ook niet genoeg rekening met ‘het feit dat ze, naast tijd, vooral geld nodig hebben’.

Bronnen in Brussel stellen dat de gesprekken van dit weekeinde niet hebben geleid tot een document. De Griekse plannen waren daarvoor nog niet gedetailleerd genoeg. Naar verluidt heeft Athene aangegeven belastingontduiking te gaan aanpakken en de overheidsdiensten te verbeteren. De eurogroep wordt alleen mondeling geïnformeerd over de gesprekken.