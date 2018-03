Griekse premier: laten we een brug slaan tussen EU en Rusland

Er liggen geen andere opties op tafel dan te onderhandelen met de Europese kredietverleners. Financiële hulp vanuit Rusland behoort op dit moment niet tot de mogelijkheden.

‘We voeren substantiële onderhandelingen met onze partners in Europa, omdat we met hen verplichtingen zijn aangegaan,’ zegt Alexis Tsipras tijdens een persconferentie in Cyprus.

Daar brengt hij zijn eerste staatsbezoek sinds hij vorige week aantrad als premier. Wel zei hij dat de banden tussen de Europese Unie en Rusland moeten worden aangehaald, via ‘een brug van vrede en samenwerking’.

Felicitaties

Op vrijdag liet de Russische minister van Financiën Anton Siluanov weten dat de Grieken Moskou weliswaar niet hebben gevraagd om een lening, maar dat dit door Moskou ook niet wordt uitgesloten – mocht dit verzoek vanuit Athene komen.

De nieuwe regering, samengesteld uit Syria en de Onafhankelijke Grieken – een partij die sterke banden heeft met de orthodoxe kerk – pleit voor een betere verhouding met de Russen.

Zo was de Russische ambassadeur Andrei Maslof een van de eersten die de nieuwe Griekse premier de hand schudde en de felicitaties van Poetin overbracht. Het Griekse kabinet keerde zich aanvankelijk tegen nieuwe sancties tegen het Kremlin, maar bond uiteindelijk toch in.

Belofte

De Duitse bondskanselier Angela Merkel probeert intussen te voorkomen dat zij een gesprek onder vier ogen moet voeren met Tsipras, op de eerstvolgende Europese top, gepland op 12 februari.

Ze wil een directe confrontatie met de Griekse premier vermijden, meldt een anonieme Duitse regeringsfunctionaris. De bondskanselier zou graag zien dat Tsipras geïsoleerd staat in de EU.

Tsipras won met zijn partij Syriza vorige week zondag de parlementsverkiezingen met de belofte dat er niet meer wordt bezuinigd – uitspraken die tegen het zere been zijn van onder meer de grote geldschieter Duitsland – en dat een aanzienlijk deel van de uitstaande schulden moeten worden kwijtgescholden.

Miljardenhulp

De ministersploeg onder leiding van de Syriza-premier weigert te voldoen aan de eisen die eerder aan de centrumrechtse regering van ex-premier Antonis Samaras in Athene zijn gesteld in ruil voor noodkredieten – die voor een aanzienlijk deel door Berlijn worden gefinancierd.

De miljardenhulp moet voorkomen dat het Zuid-Europese land failliet gaat en uit de eurozone zou moeten, een zogenoemde ‘Grexit’. Hoewel de nieuwe regering vanaf het moment van aantreden een harde, confronterende lijn koos, beloofde Tsipras zaterdag dat hij de schulden aan de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds terugbetaalt.

Hij stuurde een brief met die belofte aan persbureau Bloomberg. Dat bureau ziet daarin een teken dat de premier probeert om de verhoudingen met de kredietverleners te verbeteren en steun te vinden voor zijn economische hervormingen.