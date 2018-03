Komt de ‘Grexit’ er nu echt? David Cameron bereidt zich voor

De Britse premier David Cameron overlegt maandag over het mogelijke vertrek van Griekenland uit de eurozone. Samen met het ministerie van Financiën en de Bank of England worden de plannen voor een eventuele ‘Grexit’ opnieuw beoordeeld.

Dat zegt de woordvoerder van de premier tegen The Telegraph. ‘We moeten serieus rekening houden met de mogelijkheid.’

Zondag heeft de nieuwe Griekse premier Alexis Tsipras de verhoudingen met de Europese Unie (EU) op scherp gezet. Hij gaf voor het eerst een toespraak in het Griekse parlement en daarin sprak hij duidelijke taal: de verdere bezuinigingen die door de EU, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank zijn opgelegd, gaan de Grieken niet uitvoeren.

Fouten

‘Wij kunnen niet vragen om verlenging van fouten,’ zei Tsipras tegen de Griekse parlementariërs als reactie op het huidige steunpakket. De premier wil onder meer het minimumloon weer verhogen.

De Griekse leider wil zich de komende maanden met een overbruggingskrediet verzekeren van financiële hulp, totdat in juni een nieuw saneringsplan op tafel ligt. Aan het einde van februari loopt de afspraken tussen de EU en Griekenland af en Tsipras wil deze dus niet verlengen.

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft maandag gewaarschuwd dat de eurozone niet ‘alles slikt’. De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis probeerde de gemoederen te sussen en benadrukte dat er geen conflict is. ‘Er is er discussie en er is consultatie, zoals altijd in de Europese familie.’

De woordvoerder van Cameron voegt toe dat ze voorbereid moeten zijn om in te springen op de onzekerheid binnen de financiële markten als het daadwerkelijk tot een ‘Grexit’ komt – een scenario dat niet eerder zo dichtbij kwam.

Bankrun

In 2012 werden eerder dergelijke plannen gemaakt door Groot-Brittannië. In Duitsland werden vorige maand alle mogelijke scenario’s al onderzocht, meldde de Duitse krant Bild. De krant waarschuwt daarbij voor een bankrun in Griekenland, als het land de eurozone – bestaande uit negentien EU-lidstaten – verlaat. De Griekse banken komen in gevaar als de Grieken massaal hun geld van hun rekeningen willen halen.

Ook de banken troffen vorige maand voorbereidingen, schreef The Wall Street Journal. Crisisplannen uit 2011 en 2012 zouden weer uit de kast zijn gehaald door de Europese banken. Europese regeringsleiders blijven de onwenselijkheid van een ‘Grexit’ benadrukken. ‘Ik ga ervan uit dat die zich niet gaat voordoen,’ zei premier Mark Rutte (VVD) in januari.

Domino-effect

De ex-directeur van de Amerikaanse Federal Reserve Alan Greenspan voorspelde afgelopen zondag tegen BBC dat Griekenland hoe dan ook wordt gedwongen de eurozone te verlaten. ‘Het is een kwestie van tijd voordat iedereen inziet dat het de beste strategie is om uit elkaar te gaan,’ zegt de econoom.

Hij waarschuwde voor een domino-effect waarbij nog meer Zuid-Europese landen de eurozone moeten verlaten.

Dat onderstreept de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis in een interview met de Italiaanse televisiezender RAI zondag. ‘De euro is kwetsbaar. Het is als wanneer je een kaartenhuis bouwt: wanneer je de Griekse kaart eruit trekt, stort de rest in elkaar.’