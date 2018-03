Komt vanavond in Brussel het Griekse drama tot zijn climax?

Als we de onderhandelingen tussen Griekenland en de andere eurolanden zien als een klassiek Grieks drama naderen we nu het derde bedrijf: de climax. Alleen een wonder kan een uiteindelijke catastrofe nog voorkomen.

Woensdagavond staan de ministers van Financiën van 27 eurolanden tegenover hun Griekse collega Yanis Varoufakis in een speciale bijeenkomst van de eurogroep.

Botsing

Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zal er alles aan doen het vanavond niet tot een botsing te laten komen, maar dat is lastig wanneer beide partijen in volle vaart op elkaar af denderen. Bovendien weet ook Dijsselbloem dat in een klassiek Grieks drama de hoofdrolspelers zich niet door de auteur laten sturen: ze gaan hun eigen weg.

Griekenland heeft geld nodig om niet failliet te gaan, maar weigert een nieuwe noodlening van 240 miljard. Het plan van de Griekse minister Varoufakis doet de overige eurolanden weer gruwen: de bestaande bezuinigingsplannen schrappen en een deel van de schuld kwijtschelden.

De grote crisis

En dus koersen Griekenland en de eurolanden af op een rechtstreekse confrontatie. Daarmee nadert dit Griekse drama het derde bedrijf: de grote climax. En in de climax wordt over het lot van de hoofdpersoon beslist.

Dat zou kunnen betekenen dat Griekenland de eurozone moet verlaten. Voor beide partijen een onzekere situatie, omdat niemand écht weet wat er dan gebeurt.

Catastrofe

Een eventuele optie is dat vanavond wordt afgesproken Griekenland een overbruggingskrediet te verschaffen. Een noodlening van enkele miljarden om aan de onmiddellijke schulden te kunnen voldoen. Griekenland haalt daarmee het einde van de maand, maar daarmee is dit Griekse drama niet ten einde.

Want na het derde bedrijf volgt de onvermijdelijke ommekeer: de gevolgen worden voor beide partijen duidelijk. En voor deze fase hebben de Grieken een nog veel beter woord verzonnen: de catastrofe.