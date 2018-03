Super Bowl: Patriots verslaan Seahawks na bizar slot

De 49ste Super Bowl is gewonnen door de New England Patriots. Het team van quarterback Tom Brady trok na een bizarre slotfase aan het langste eind.

De anekdotes en statistieken vlogen over het scherm op de 49ste Super Bowl Sunday voor aanvang van de confrontatie tussen de New England Patriots en de Seattle Seahawks. Het was het treffen tussen de winnaar van vorig jaar (Seahawks) en het team dat de prestigieuze NFL-titel al drie keer won. Het was ook een duel tussen de blanke ‘California boy’ en Patriots-ster Tom Brady, voor wie het de zesde Super Bowl was, en de zwarte Seattle-quarterback Russel Wilson uit de Midwest.

Patriots nemen initiatief

Maar toen er zondagavond in het University of Phoenix-stadion werd afgetrapt, waren al die statistieken vooraf van geen enkele betekenis meer. De Patriots namen het initiatief, terwijl de Seahawks dapper weerstand boden.

Het publiek had het eerste kwart niet te klagen, maar moest wel toezien hoe de score op 0-0 bleef staan. De 80.000 fans in het stadion begonnen al stilletjes aan het optreden van Katy Perry te denken toen het spektakel plotseling al op het veld losbarstte.

De Patriots kwamen op voorsprong (7-0) na een touchdown-pass van Brady. Maar dankzij Marshawn Lynch kwamen de Seahawks op gelijke hoogte (7-7). Daarmee liet hij wat zien van de ‘beastmode’ die na ‘half time show’ terug zou komen.

Maar voordat het rust werd, zette Rob Gronkowski alias ‘The Gronk’ de voormalige ploeg uit Boston weer op voorsprong met een touchdown. Maar het antwoord kwam enkele seconden voor het einde van het tweede kwart van de Seahawks, waardoor de stand bij rust 14 tegen 14 was.

http://www.youtube.com/watch?v=KAtKlixxnTg

Rollen omgedraaid

Nadat Katy Perry, Lenny Kravitz en Missy Elliott het publiek hadden vermaakt, draaiden de rollen op het veld om. Opeens waren het de mannen uit Seattle die het initiatief namen. Het was ‘beastmode’ (I’m just here so I won’t get fined) die zich een aantal keer effectief een weg door de defensie van de Pats beukte.

Al snel kwamen de Seahawks op een 17-14 voorsprong, terwijl er zand in de machine van quarterback Tom Brady leek te komen. Een pass van de ster van de Patriots werd voor de tweede keer deze avond onderschept, iets wat Brady niet veel overkomt. Intussen liepen de Seahawks verder uit naar 24-14.

Ommekeer

Het zag er slecht uit voor de Patriots, totdat Brady toch nog het initiatief nam. Met een pass op Danny Amendola bracht hij zijn team niet alleen terug in de wedstrijd (24-21), hij verbeterde ook het record van Joe Montana van 11 touchdown-passes in Super Bowls.

Maar daarmee was Brady niet klaar, kort daarop vond hij Julian Edelman voor een touchdown die the Pats op voorsprong zette (24-28).

Seattle had twee minuten om een winnende touchdown te zoeken en kwam erg dichtbij, maar een bizarre interceptie van Malcolm Butler vlak voor de ‘end zone’ maakte een einde aan de hoop van de Seahawks. Daarmee ging de 49ste Super Bowl zondagavond na een bloedstollende slotfase naar de New England Patriots.