Urenlang overleg over Griekenland, maar verklaring blijft uit

De ministers van Financiën van de eurolanden hebben urenlang overlegd over hoe verder te gaan met Griekenland. Het overleg is zo intens geweest dat ze het niet eens zijn geworden over een gezamenlijke verklaring.

Ministers van Financiën van de eurozone waren het niet eens over de inhoud en de bewoording van de tekst. ‘Het gaat niet om de bewoording, maar om de hoeveelheid vooruitgang die is geboekt. Die is geboekt, maar niet voldoende,’ zegt eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem.

Gesprekken

Na meer dan 6 uur onderhandelen zijn de ministers van Financiën, bestuurders van het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank het eens geworden dat zij langer nodig hebben. Wat er allemaal is besproken, blijft onduidelijk.

Dijsselbloem ging niet of nauwelijks in op de inhoud van de gesprekken tijdens de afsluitende persconferentie, die zeer kort was. De Griekse minister Yanis Varoufakis (Financiën) zei dat hij nog steeds hoopt dat de verschillende partijen het eens worden over nieuwe financiering voor zijn land.

‘We hebben verschillende, interessante meningen gehoord,’ zei Varoufakis na de urenlange onderhandelingen. ‘Nu gaan we door naar de volgende bijeenkomst op maandag, in de hoop dat er dan wel een conclusie is die voor zowel Griekenland als mijn Europese collega’s optimaal is.’

Hoe erg de verdeeldheid is onder de verschillende partijen, blijkt temeer uit het feit dat de lidstaten geen consensus konden bereiken over te nemen vervolgstappen. ‘We konden geen overeenstemming bereiken met Griekenland over gesprekken die tussen nu en maandag plaats zouden kunnen vinden,’ zegt Dijsselbloem.

Bezuinigingen

Waar vooral diepe verdeling over zou bestaan, is de vraag of Griekenland nog extra geld zou moeten krijgen. Het huidige steunprogramma van 240 miljard euro is eind deze maand op. De regering van de nieuw gekozen premier Alexis Tsipras ziet daar niets in, omdat de vereiste bezuinigingen de Griekse economie verder de crisis in zouden duwen. De Europese geldschieters denken dat dit de enige manier is om Griekenland te redden.

Een eindtekst van deze strekking lag klaar aan het eind van de dag, maar Varoufakis kon na een telefoontje met Athene niet instemmen met de gezamenlijke tekst. Volgens de Griekse minister had het overleg niet het doel om een akkoord te bereiken.

Regeringsleiders en staatshoofden zijn donderdag in Brussel, waar zij ook zullen praten over Griekenland.