Zo wil Europese Unie strijd aangaan met terreur

Lidstaten van de Europese Unie (EU) gaan de strijd tegen terreur opvoeren. Vooral controles van de buitengrenzen van de Schengenzone zijn belangrijk. Aanleiding voor de maatregelen zijn de radicaalislamitische aanslagen in Parijs.

EU-leiders zijn het donderdag eens geworden tijdens de top in Brussel. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, heeft opdracht gekregen om met voorstellen te komen.

De EU-leiders zijn het onder meer eens geworden over strengere bewaking van de grenzen. Reizigers die de Schengenzone willen binnenkomen of verlaten, moeten strenger worden gecontroleerd. Binnen de Schengenzone zal vrij reizen blijven bestaan.

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie ziet geen aanleiding om de regelgeving wat betreft de Schengenzone te herzien. Wat de extra controles concreet gaan betekenen, blijft vaag.

‘We zijn het erover eens dat we zonder vertraging doorgaan met systematische en gecoördineerde controles van individuen die gebruikmaken van het vrije verkeer, met behulp van databases die helpen in de strijd tegen het terrorisme,’ staat in een verklaring.

Een belangrijke controle die de Unie wil opvoeren, is die van paspoorten. Nu is het zo dat ongeveer 30 procent van de paspoorten die de Schengenzone binnenkomen of verlaten, elektronisch wordt gecontroleerd. Zo kunnen douanebeambten achterhalen of een paspoort gestolen, verloren of vals is. Het is de bedoeling dat dat percentage richting de 100 gaat.

Verder zijn er steekproefsgewijs controles of een reiziger voorkomt in politiedatabases, om zo te achterhalen of iemand in verband wordt gebracht met terreur.

Reisgegevens

EU-leiders benadrukken dat het belangrijk is dat het Europees Parlement snel regelgeving aanneemt om gegevens van vliegtuigpassagiers te delen. Het zogeheten Passagiersnamen Register (PNR) is omstreden omdat het een inbreuk zou zijn op de privacy van burgers. Het is daarbij belangrijk dat de gegevens van burgers ‘solide’ worden beschermd.

Jarenlang heeft het Europees Parlement zich verzet tegen PNR, maar daar is woensdag verandering in gekomen. Het Parlement heeft toen een resolutie aangenomen en daarin toegezegd dat het tot eind van het jaar nodig heeft om de regelgeving te optimaliseren. De kans is dus groot dat een PNR er daadwerkelijk komt.

Bovendien willen de EU-leiders dat er regelgeving komt om witwassen en het financieren van terroristen moeilijker te maken. Ook zou de Unie tegoeden die worden gebruikten om terroristische organisaties te financieren, moeten bevriezen.