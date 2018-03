Amerika ziet bokser Mayweather ‘gevecht van de eeuw’ winnen

In Las Vegas heeft de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather jr. de veelbesproken ‘bokswedstrijd van de eeuw’ gewonnen. Na twaalf ronden wees de jury de Amerikaan als winnaar aan.

Al sinds 2009 wordt er uitgekeken naar het titanengevecht tussen Mayweather en Manny Pacquiao dat door verschillende oorzaken nooit eerder door kon gaan.

Grote spanning

De jaren van uitstel gaven het boksduel een steeds grotere lading mee. Elke sportliefhebber wilde weten of Mayweather zaterdag in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas zijn 48ste overwinning op rij zou halen en de wereldtitel in het weltergewicht zou binnenhalen.

Zijn opponent was niet de minste. Pacquiao, een Filipijns Congreslid met de sprekende bijnaam The Destroyer, haalde in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels.

Dure kaartjes

Reguliere kaartjes voor de wedstrijd gingen over de toonbank voor ruim 3.000 euro. Op de zwarte markt werden zelfs prijzen tot 300.000 euro betaald. Op tv moesten fans 90 euro betalen om de wedstrijd te kunnen zien.

Zij zagen Mayweather en Pacquiao 36 minuten om elkaar heen dansen. Na twaalf ronden wees de jury Mayweather als winnaar aan. Dit gebeurde tot verbazing van Pacquiao. ‘Ik dacht dat ik had gewonnen. Hij deed niets anders dan wegstappen. En ik heb hem meerdere keren geraakt.’

160 miljoen

Toch dacht de jury daar anders over en wees de Amerikaan als winnaar aan. Hiermee kan ‘Money Maywather nog weer eens ruim 160 miljoen euro bijschrijven op zijn rekening. Over geld hoeft de bokser toch al niet te klagen. Hij staat bovenaan de lijst van best verdienende sporters. In 2014 verdiende hij 97,5 miljoen euro. Zo’n 20 procent meer dan nummer 2, de voetballer Cristiano Ronaldo, en 5 procent meer dan de toptennissers Roger Federer en Rafael Nadal samen.

Een verschil met bovengenoemde sporters is dat Mayweather zijn rijkdom maar al te graag wil tonen. Geregeld plaats hij op sociale media kiekjes van zichzelf en zijn geliefde bankbiljetten waarvan er meer binnenkomen dan hij kan uitgeven. Met de 160 miljoen extra van zaterdag zal de bokser voorlopig de bankbiljetten nog wel in het rond blijven strooien.