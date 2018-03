Europarlement, toon lef: nooit meer Straatsburg

Als het Europees Parlement een beetje ballen heeft, gaat het nooit meer naar Straatsburg

Een parlement dat niet eens zelf durft te bepalen waar het vergadert, is natuurlijk geen knip voor zijn neus waard.

Maar dit is precies het geval met het Europees Parlement. Dat komt het liefst bijeen in Brussel, waar ook de Europese macht zetelt. Toch moet het ook twaalf keer per jaar vergaderen in het Franse Straatsburg, zo hebben Frankrijk en de andere lidstaten ooit afgesproken.

De Europese rechters hebben donderdag deze afspraak nog eens bevestigd. Ze verboden het Europees Parlement om een truc uit te halen zodat slechts elf keer in plaats van twaalf keer in Frankrijk vergaderd zou moeten worden.

In opstand? Welnee

Het Europese Parlement is zeer gekant tegen die vergaderingen in Frankrijk. Niet alleen vanwege de kosten, zo’n tien miljoen euro per keer, maar ook omdat het in Straatsburg te ver zit van de echte macht in Brussel. Bovendien kosten die maandelijkse verhuizingen enorm veel tijd.

En komt het Europees Parlement in opstand? Welnee. In plaats van te weigeren ooit nog in Straatsburg bijeen te komen, blijven ze voorlopig braaf elke maand van Brussel naar Straatsburg reizen en weer terug. Want, zo zei Judith Sargentini, die in het Europees Parlement GroenLinks aanvoert, donderdag op de radio: ‘We moeten ons wel aan de wet houden.’

Democratie

Welnu, als alle parlementen dat in het verleden hadden gedaan, dan was het nooit wat geworden met de democratie. Kan iemand mevrouw Sargentini en die andere 752 parlementsleden eens uitleggen dat een parlement zich alleen hoeft te houden aan wetten die het zelf heeft goedgekeurd.

Maar los daarvan mag het, als gekozen orgaan, zelf bepalen waar en hoe het vergadert.

Wat dat betreft kunnen de leden van het Europees Parlement een voorbeeld nemen aan hun Franse collega’s. Die bleven in juni 1789, ruim 200 jaar geleden dus, net zolang bijeen tot ze gelijk kregen en de baas werden van hun eigen nationale vergadering. En zo hoort het.