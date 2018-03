Hoe ben je een goede Europeaan? Het is een mooie vraag om de laatste dagen van het jaar bij stil te staan

Iedereen die weleens in de Europese hoofdstad Brussel heeft gewerkt, weet dat landen daar met het mes tussen de tanden voor hun belangen vechten.

Onderhandelaars uit bijvoorbeeld Polen en Spanje staan bekend als bikkelhard. Die uit grote landen als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië kunnen door hun overwicht het spel wat subtieler spelen. Vooral de Fransen zijn uiterst gewiekst om hun zin te krijgen.

De inwoners van deze landen weten niet beter en verwachten niet anders van hun ministers, diplomaten en andere onderhandelaars. In Brussel gaat het om grote, vaak financiële kwesties die directe gevolgen hebben voor de belangen van bedrijven en burgers.

Ongemakkelijk

Maar wat andere Europeanen heel normaal vinden, geeft veel Nederlanders een beetje ongemakkelijk gevoel. Zij vinden dat je je in Brussel als land een beetje meegaand moet gedragen.

Anders ben je anti-Europees, een hork of gedraag je je provinciaals of zelfs ‘nationalistisch’. Soms worden zelfs oorlog en vrede erbij gehaald.

Alles geoorloofd

Maar met opofferingsgezindheid en als een hondje op je rug liggen, bereik je in Brussel alleen dat andere landen er met de buit vandoor gaan. Europa is geen ‘goed doel’ waar je ‘iets voor over moet hebben’. Nee, in de ogen van de andere lidstaten is Europa een markt waar alles is geoorloofd om de beste prijs binnen te slepen.

Belangen behartigen

Om in de Europese hoofdstad goed te functioneren, moet je je opstellen als belangenbehartiger van je eigen land en zijn inwoners.

Vrij naar de Vlaamse schrijver en politicus August Vermeylen (1872-1945): ‘Je moet allereerst Nederlander zijn om Europeaan te kunnen worden.