Wat is het verschil tussen Ryanair en Onur Air?

Ik ben natuurlijk geen Benno Baksteen, maar vraag me – na de KRO-reportage van gisteren – net als u, toch af wat er moet gebeuren…

Scherper geformuleerd: wat er moet gebeuren voordat nadere stappen tegen Ryanair genomen worden. Laat me raden: er moet eerst daadwerkelijk een toestel wegens brandstofgebrek neerstorten?

Het is toch wel uniek dat piloten van een luchtvaartmaatschappij zélf waarschuwen om maar een blokje/gate om te gaan en een vliegtuig van een andere maatschappij te pakken.

Brandstoftekort

Het is voorts tamelijk uniek dat een vliegtuig een brandstoftekort dreigt te hebben, laat staan drie op één dag van dezelfde maatschappij, in casu Ryanair.

Dat laatste duidt erop, zeker in combinatie met de uitspraken van de piloten, dat de directie van Ryanair niet alleen óp het randje wil balanceren, maar er ook overeen dreigt te scheren. En dat alles om wat minder gewicht mee te dragen en zo wat meer winst te boeken. Risico’s staan immers niet op de verlies- en winstrekening, redeneert topman O’Leary.

Geen daadkracht

De reactie van staatssecretaris Mansveld (PvdA) is vrij ambtelijk, doch niet erg daadkrachtig. Ze wil eerst een rapport inzien dat de Ierse autoriteiten hebben opgesteld. De waarde van dat rapport lijkt bij voorbaat beperkt, gezien de reportage.

De Ierse overheid stelde dat het rapport slechts voor intern gebruik is en wil verder niet reageren. Het klinkt een beetje als de slager die z’n eigen vlees keurt. Mansveld stelt vooralsnog niet eens een eigen onderzoek in.

Onur Air

In 2005 alweer kreeg Onur Air een vliegverbod in Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Duitsland. Wat is het verschil met de situatie nu, behalve dat Onur Air een Turkse maatschappij is en geen Europese?

Toen ging het om mankementen aan toestellen, nu om toestellen waar een brandstoftekort dreigt. De overeenkomst in beide gevallen is echter dat de vliegveiligheid in het geding is.

Europa

Opmerkelijk ondertussen is dat er vanuit Europa niets te horen is. Ze maken zich daar druk over van alles en nog wat, van douchekoppen tot hypotheekrenteaftrek toe. Als er dan eens iets is wat logischerwijze op Europees niveau geregeld of beoordeeld zou kunnen worden, geven de eurocraten echter niet thuis.

Wat er moet gebeuren? Doe voorlopig maar een brandstofcheck bij alle toestellen van Ryanair, op kosten van de prijsvechter zelf. En wat als Ryanair dat niet toestaat? Dan, net als bij Onur Air destijds, een vliegverbod instellen totdat de veiligheid geborgd is.