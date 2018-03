Terwijl David Cameron durft, duikt Mark Rutte weg

Premier Mark Rutte zou zijn onderhandelingspositie kunnen versterken door zijn Britse collega David Cameron te volgen.

David Cameron kon zijn speech dan wel niet in Amsterdam houden, maar hij noemde zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte (VVD) nadrukkelijk als bondgenoot. In zijn langverwachte speech prees hij Rutte woensdagmorgen voor diens initiatieven tot hervorming van de Europese Unie.

Met dat laatste valt het nogal mee – of beter gezegd: tegen. Maar dat neemt niet weg dat Cameron Rutte een kans biedt om schouder aan schouder te strijden voor een ‘flexibel, buigzaam en open Europa’.

Continentaal gedrocht

Dat is niet alleen in het belang van Nederland en de andere lidstaten, maar van de Europese Unie zelf. Een rigide, star en gesloten continentaal gedrocht leidt uiteindelijk iedereen naar de afgrond, zo maakte Cameron duidelijk. Hij wil terug naar de vrijhandel als leidend principe van de Europese samenwerking.

‘Referendum over EU en minder macht naar Brussel’

In eigen land spartelt Cameron tussen de belangen van het exporterend bedrijfsleven dat in de Europese Unie wil blijven en de meerderheid van de bevolking die Brussel steeds meer gaat haten wegens een sluipend verlies van nationale soevereiniteit.

Nieuw debat

In Nederland is iets dergelijks aan de hand. Ook Rutte spartelt. Ook hij zit opgescheept met een coalitiepartner die ronduit pro-Europees is. Wat de liberaal-democraten zijn voor Cameron, dat is de PvdA voor Rutte.

Maar het verschil is dat Rutte wegduikt. Cameron daarentegen, durft. Hij opent een nieuw debat over taken en bevoegdheden van de Europese Unie. Dat moet leiden tot een nieuwe machtsbalans tussen de hoofdsteden en Brussel. En uiteindelijk mogen de burgers zich per referendum – uiterlijk in 2017 – uitspreken.

Macht

Ook in het Regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat de nationale staat bevoegdheden moet terugveroveren op Brussel.

In zijn speech rekende Cameron af met de stiekemerds die stukje bij beetje alle macht naar Brussel trekken en de eurocrisis benutten als een buitenkansje. Rutte moet zich zo snel mogelijk bij zijn Britse kameraad aansluiten.