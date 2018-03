Zuid-Europese trots wordt zware kluif voor Jeroen Dijsselbloem

Dat Spanje dwarslag bij zijn benoeming, was een voorbode van wat de nieuwe eurobaas Jeroen Dijsselbloem te wachten staat. Hij zal moeten vasthouden aan zijn adagium: begrotingen moeten op orde.

Naar goed Brussels gebruik knalden maandagavond de champagnekurken na de benoeming van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep.

Voortaan heeft Nederland een minister van Financiën die niet alleen Nederland, maar de hele eurozone dient. Niemand weet hoe dat uitpakt, maar de PvdA-minister doorstond de vuurdoop voor de kritische Europese pers met glans.

Unanimiteit

Ongebruikelijk was het gebrek aan unanimiteit onder de ministers van Financiën van de zeventien eurolanden bij de aanwijzing van de opvolger van Jean-Claude Juncker, de Luxemburger die de eurogroep acht jaar leidde.

Als eenmaal een kandidaat voor een functie is komen bovendrijven, krijgt die in de Europese Unie (EU) meestal de steun van iedereen. Maar de Spaanse minister Luis de Guindos stemde tegen.

Elsevier-commentaar

Gefrustreerd

Spanje is gefrustreerd over opeenvolgende benoemingen in de EU. Bij de wisseling van een directiepost bij de Europese Centrale Bank afgelopen november ging de zetel, vacant door het vertrek van een Spanjaard, naar Luxemburger Yves Mersch. Ook toen stemde Spanje tegen. Daarvoor had het land al misgegrepen toen een baas werd gezocht voor het noodfonds ESM.

De Spaanse regering vindt het onverteerbaar dat de zogenoemde triple A-landen (met de hoogste kredietwaardering) alle posten inpikken.

Levensstijl

Met dit soort frustraties krijgt Dijsselbloem te maken. Zo zijn de Italianen gekrenkt dat ze door het Noorden worden gedwongen hun levensstijl bij te stellen. Nu de de nieuwe eurobaas uit een land komt dat de strenge lijn in de crisis fanatiek heeft verdedigd, groeit die frustratie.

Het is te hopen dat Dijsselbloem zich geen schuldcomplex laat aanpraten en vasthoudt aan zijn gisteren verkondigde adagium dat het vertrouwen in de eurozone alleen terugkeert als de lidstaten hun begrotingen en economieën op orde hebben.

Misplaatste verwijten over het tekort aan solidariteit in de eurozone moet hij, gezien de miljardentransfers naar zwakke landen, naar de prullenbak verwijzen.