Goed dat Europa niet alleen opdraait voor Cyprus

Terecht dat spaarders meebetalen aan de redding van Cyprus. Het eilandstaatje is door zijn veel te grote bankensector in de problemen geraakt. Mooi dat Europa dit keer niet de hele rekening betaalt.

En logisch dat ook diegenen die geld in de bankensector stopten, nu meehelpen aan de redding ervan.

Garantie spaargeld

Eurolanden lenen 10 miljard euro uit, spaarders in Cyprus betalen gezamenlijk eenmalig 5,8 miljard euro. Het grote probleem: de Europese ministers van Financiën willen ook spaarders met minder dan 100.000 euro laten meebetalen aan de redding.

Dat terwijl EU-lidstaten in de kredietcrisis afspraken dat overheden spaargeld tot 100.000 euro garanderen. Gaat de bank failliet, dan krijgt de spaarder het geld terug. De eerste 100.000 euro was dus altijd veilig.

Stormloop

Na deze redding is dat, in Cyprus tenminste, niet langer het geval. Niet chique: dat was niet zo afgesproken. Velen vrezen dat spaarders in landen als Ierland en Spanje evenmin hun banken meer zullen vertrouwen en daar een stormloop op spaartegoeden ontstaat.

Vast staat wel: het gegarandeerde bedrag van 100.000 euro is veel te hoog. Dat maakt banken redden voor overheden onnodig duur. Het prikkelt spaarders bovendien niet om op het risico te letten als ze een bank uitkiezen.

Geloofwaardigheid

De Europese ministers van Financiën wilden de belofte van 100.000 euro veilig spaargeld in Cyprus niet waarmaken. Laten ze dan ook snel het gegarandeerde bedrag verlagen, en zich er vervolgens aan houden.

Geloofwaardigheid is alles in de eurocrisis, en daar hebben de Europese politici nog maar heel weinig van.