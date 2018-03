Hebben we in Europa eindelijk een leider die er niet omheen praat, is het weer niet goed

Schoon schip maken, zoals Jeroen Dijsselbloem doet, is helemaal niet slecht voor de eurozone

Hebben we eindelijk iemand die zegt dat belastingbetalers niet langer exclusief hoeven op te draaien voor de ellende in de financiële sector, wordt er gejankt dat de markten hiervan schrikken.

Groot gelijk

Voorzitter van de eurogroep en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) heeft groot gelijk met zijn stelling dat er schoon schip moet worden gemaakt in de Europese bankensector, en dat dit niet alleen op het conto van de belastingbetalers kan komen.

Lees ook:

Dijsselbloem: president Cyprus bleef maar dwarsliggen

Het is een ramp dat die strenge lijn op korte termijn ten koste gaat van de economie en vooral van het midden- en kleinbedrijf, maar beter nu pijn lijden en doorpakken in plaats van voortmodderen en de avonturiers ongemoeid laten.

Amateurisme

Vooral in de Angelsaksische pers werd gisteren geklaagd over het amateurisme in de eurozone dat de rust rond de euro zou hebben verstoord.

De Britten en de Amerikanen zitten dan wel niet in de euro, maar weten precies hoe die eurozone zich moet gedragen. Alsof rust op de markten betekent dat de crisis voorbij is.

Verbloemen

De waarheid is dat de muntunie nog altijd wankelt en er is geen reden om dit te verbloemen met de gebruikelijke eurospeak.

Liever de eerlijkheid van Dijsselbloem over de moeizame weg die de eurolanden nog hebben af te leggen dan het nietszeggende geleuter waarmee Europese leiders de burgers doorgaans trachten te sussen.

Solidariteit

Ook is er dringend nuchterheid nodig over de solidariteit die de Europeanen ten opzichte van elkaar kunnen opbrengen. Eurolanden moeten hun stallen zelf uitmesten alvorens ze op steun kunnen rekenen.

Hulp aan landen die hun problemen laten dooretteren, is geen solidariteit, dat is perverse solidariteit.

Hebben we eindelijk iemand die zegt dat belastingbetalers niet langer exclusief hoeven op te draaien voor de ellende in de financiële sector, wordt er gejankt dat de markten hiervan schrikken.

Volg @Elsevierbrussel op twitter