Onderduiken Yunus laat zien: Turkije hoort niet in EU

Als er al geen goede redenen waren om Turkije niet toe te laten tot de Europese Unie, dan worden die redenen wel aangereikt door incidenten in Arnhem en Den Haag. Turkije koestert eigen nationalistische en religieuze waarden en zet die af tegen ‘Europese’.

Afgelopen weekend moest in Arnhem een welzijnswerker onderduiken, na bedreigd te zijn door Turkse jongeren die hem zijn betrokkenheid aanwreven bij een tv-documentaire waarin Turkse jongeren Hitler prezen vanwege zijn poging alle joden uit te roeien. In Den Haag is een lesbisch duo uit voorzorg ondergedoken, na ophef in Turkije over hun Turks-Nederlandse pleegkind Yunus.

Racistische uitlatingen

De bedreigingen in Arnhem vloeien niet voort uit afkeer van de racistische uitlatingen, maar uit afkeer tegen het ‘verraad’ dat ze de Nederlandse buitenwereld bereikten.

De Haagse pleegouders duiken onder uit vrees voor wat er kan gebeuren als de Turkse premier Erdogan volgende week donderdag in Nederland is. Er zijn onbevestigde berichten dat hij zich bij het pleeggezin zou willen melden.

Waardenbotsing

Wat deze affaires gemeen hebben, is de totale waardenbotsing. In Turkse kring, aangejaagd door Turkse politici en Turkse media met politieke banden, wordt gevonden dat er Turkse nationale en religieuze waarden zijn, die essentieel afwijken van ‘christelijke’ of ‘Europese’.

Daarbij vindt de Turkse staat dat Turkse emigranten en hun nazaten in een land als Nederland Turkse onderdanen zijn, terwijl Nederland ze wenst te behandelen als andere Nederlanders.

Lidmaatschap EU

Nu wil het geval, dat Turkije ook vindt dat het recht heeft op het lidmaatschap van de Europese Unie, ook al schelden politici als Erdogan niettemin voortdurend op ‘die christelijke club’.

Waar Turkije nu al met succes zijn intimiderende lange arm uitstrekt naar de Turkse diaspora in landen van de Europese Unie, laat het zich raden hoe Turkije gaat optreden als het eenmaal als een van de grootste en machtigste lidstaten aan de Brusselse vergadertafels zit.

Onmogelijk

Er was al veel te zeggen tegen het opnemen van Turkije in de Europese Unie.

Maar als de Europese Unie pretendeert een waardengemeenschap te zijn, kan Turkije, dat onophoudelijk benadrukt daarvan afwijkende – Turks-nationalistische en Turks-religieuze–waarden te koesteren, daar onmogelijk lid van worden.