Bolkestein realistisch en eerlijk over euro

Ik heb ze wel eens verwenst, die stoet van oud-politici in de media, en noemde dat eerder Jurassic Politics. Desalniettemin is VVD-coryfee Frits Bolkestein de eerste politicus van een traditionele partij, die klare wijn durft te schenken over de euro. Die is in de huidige vorm niet houdbaar en er dient een alternatief te komen.

Ik zou graag zien dat in het gesprek met de minister-president, deze keer eens stevig wordt doorgepakt op juist dit onderwerp.

Parallelle munt

In Pauw & Witteman pleitte Bolkestein woensdag voor een parallelle munt voor de sterke landen, zoals Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Scandinavische landen: ‘We kunnen niet eindeloos doorgaan met het subsidiëren van zwakke landen als Griekenland en Italië’. En nee, ook Frankrijk hoefde er wat hem betreft niet bij, want dat land is bijkans failliet, aldus Bolkestein.

Terwijl de muntunie bestemd was om de vriendschap tussen de landen te bevorderen, wordt Angela Merkel juist in de hulpbehoevende en ontvangende landen weggezet als Hitler. Overigens is die munt er gekomen vanuit een Duits schuldgevoel over WO II.

Bolkestein:De euro is mislukt, maar dat is iets anders dan de Europese Unie. Lees meer

Financieel domino

Angst is een slechte raadgever, maar schuldgevoelens ook, zou ik eraan willen toevoegen. Als een land als Cyprus de muntunie al in de problemen kan brengen, dan is die muntunie een onzalig financieel dominospel. Partijen en bankiers durven mogelijk het ondenkbare niet te denken, maar in ieder geval het onzegbare niet te zeggen, uit angst voor gezichtsverlies en de koersen op de korte termijn.

Op die lijn zat precies ook Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, die stelde dat er een hele nadrukkelijke keuze was gemaakt voor de euro. Ja, dat weet iedereen, Boele, maar het is nu juist de vraag of dat wel de juiste keuze was.

Wensdenken

Zijn volgende argument was dat ‘het toch wel de moeite waard is om tot één Europa te komen voor de economie.’ Wensdenken in plaats van feiten, zou ik willen opmerken. Bolkestein merkte fijntjes op dat Staal de EU en de muntunie verwart.

Een derde interruptie van Staal overtuigde ook al niet: ‘Wat lost een nieuwe, parallelle munt voor de sterke landen op, anders dan dat het ons ‘een beetje’ beschermt?’ Een beetje onnozel geformuleerd natuurlijk, want hij geeft zelf het antwoord al weg. Bolkestein kon dan ook volstaan met: ‘Dat is al heel wat!’

Vage abracadabra

Ik hoop dat er betere argumenten zijn om door te gaan met de euro in z’n huidige vorm dan die van Staal, want zijn optreden geeft veel te denken over de koers die we met z’n allen zijn ingeslagen.

Welk belang dienen types als Staal eigenlijk met hun loze bezweringsformules, onfeitelijk wensdenken en vage abracadabra?

Juiste analyses

En waarom hebben wij geen mensen (meer) aan de top en aan de knoppen, die de juiste analyses durven maken en hiernaar vervolgens handelen. Dus, Mark, voor in het gesprek met de minister-president, hier alvast mijn vragen:

-‘Deelt u de analyse van partijgenoot Bolkestein dat de euro in de huidige vorm onhoudbaar is?’

-‘welke actie gaat u hierop ondernemen’?

En als u de eerste vraag met ‘nee’ beantwoordt, hoop ik wel dat u betere argumenten heeft dan die van Boele Staal.