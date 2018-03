Duits bezwaar tegen bankenunie: nieuwe kink in de kabel bij Europees crisisbeleid

Het plotselinge bezwaar van Duitsland tegen de bankenunie zorgt voor nieuwe problemen in het crisisbeleid. Is een gemeenschappelijk fonds voor het redden van banken eigenlijk wel nodig?

Alweer een kink in de kabel in het Europese crisisbeleid. Want de bankenunie, die Europees toezicht op de banken mogelijk moet maken, staat op de tocht.

Probleem

Duitsland trapt op de rem. De bankenunie is mogelijk in strijd met de Duitse grondwet. Met een verankering van de bankenunie in het Europees Verdrag zou dat probleem mogelijk verholpen kunnen worden.

Maar dat vergt een wijziging van het Europees Verdrag. En die operatie kan jaren duren.

Doodsstrijd

Guy Verhofstadt, leider van de liberalen in het Europees Parlement, zei maandag meteen dat Duitsland de eurozone ‘veroordeelt tot een langgerekte doodsstrijd’.

Dat Duitsland in juni vorig jaar eerst akkoord gaat met een Europese bankenunie en nu opeens met bezwaren van grondwettelijke aard komt, kan ingegeven zijn door de Duitse parlementsverkiezingen van 22 september.

Maar is dat erg? Helemaal niet. Het is maar goed dat kiezers nog af en toe kunnen oordelen over het politiek beleid. Ook over de bankenunie, waarover ook in Nederland nauwelijks politieke discussie is.

Grenzen

Hoe moet die bankenunie er uit zien? Gemeenschappelijk toezicht op Europese banken lijkt logisch in een Europa waarin de geldstromen geen grenzen kennen. Maar dan? Moet er ook een gemeenschappelijk fonds komen om het omvallen van banken te bekostigen?

Duidelijk is dat staten – en dus belastingbetalers – in de toekomst moeten worden gevrijwaard van het redden of sluiten van probleembanken. Nu zijn Ierland en Spanje bijna bezweken aan de kosten die ze moesten ophoesten voor het redden van hun banken.

Fonds

Dat Duitsland niet van plan is om na landen ook nog banken in Europa te redden, is te begrijpen. Intussen ligt de vraag terecht op tafel of in de toekomst überhaupt wel een gemeenschappelijk fonds nodig is om omvallende banken te hulp te schieten.

Waarom zouden Europese regels met aparte nationale fondsen, niet voldoen?