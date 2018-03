Rutte, gebruik je veto: Brussel moet van onze belastingen afblijven

Brussel wil samen met landen als Duitsland en Frankrijk de overige EU-landen een Europees belastingsysteem opleggen. Dat moet worden voorkomen. Gelukkig geldt hier nog het vetorecht.

De Europese regeringsleiders bespreken vandaag in Brussel plannen om de belastingen binnen de Europese Unie gelijk te trekken. Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad wil regels opstellen om een eind te maken aan belastingconcurrentie tussen EU-landen.

Dat klinkt misschien sympathiek, maar het is gevaarlijk. Sinds de crisis vijf jaar geleden begon, was het enige waarover de grote landen het wereldwijd eens konden worden dat ze meer belastingen wilden innen door landen met lage belastingen te dwingen hun belasting voor zowel spaarders als bedrijven te verhogen.

Druk zetten

In Europa bestaat die tendens al langer. Landen als Frankrijk en Duitsland gebruiken de Europese Unie al tientallen jaren als platform om vooral kleinere lidstaten met lagere belastingen op spaargeld en bedrijfswinsten onder druk te zetten om die belastingen te verhogen.

Van Rompuy grijpt de eurocrisis aan om behalve een muntunie ook een belastingunie door te drukken.

Dat is een heilloze weg. De landen van de Europese Unie hebben al de hoogste belastingdruk ter wereld en knijpen daarmee de bedrijvigheid af. Frankrijk, Duitsland en Brussel hebben de neiging om van Europa een belastingkartel te maken dat onderlinge belastingconcurrentie uitsluit.

Overstemd

Het effect zal zijn dat de belastingen verder stijgen. Belastingconcurrentie is een van de weinige instrumenten om de torenhoge belastingdruk binnen EU-landen nog enigszins binnen de perken te houden.

Gelukkig kunnen landen – als het gaat over belastingen – nog steeds niet worden overstemd in Brussel. Elk land, Nederland dus ook, kan de Brusselse fiscale centralisering met een veto treffen.

Als er ooit een moment is geweest waarop een Nederlandse premier dat veto moet inzetten, is het wel als dreigt dat Europa wil bepalen hoe hoog Nederlandse belastingen moeten zijn. En Europese belastingen, zoals de voor Nederland buitengewoon schadelijke Financiële Transactietaks, moeten al helemaal worden voorkomen.