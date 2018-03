Europese ban op ‘militaire tak’ Hezbollah is louter symboliek

De Europese ministers van Buitenlands Zaken hebben besloten: ze blijven in gesprek met de ‘politieke tak’ van Hezbollah. Hoe gaat Europa in vredesnaam onderscheid maken met de ‘militaire tak’?

Eindelijk is in de Europese Unie doorgedrongen dat Hezbollah een terroristische organisatie is. Niet het feit dat de terreurorganisatie twee handen op een buik is met Iran en Syrië gaf de doorslag, maar een aanslag op Israëlische toeristen in Bulgarije vorig jaar. Die is vermoedelijk – het onderzoek loopt nog – gepleegd door Hezbollah.

Tot zover het goede nieuws. Want wat hebben de 28 ministers van Buitenlandse Zaken besloten? Ze hebben de zogenoemde militaire tak van Hezbollah op de terreurlijst gezet. De ‘politieke tak’ niet. Europa wil namelijk wel in gesprek blijven met Hezbollah, de belangrijkste partij in de regering van Libanon.

Volgens Elsevier

Commentaar Rik Kuethe: Europa, pak terroristen Hezbollah toch aan!

De vraag is of de maatregel daardoor niet vooral symbolisch is. Hezbollah maakt het politieke en militaire onderscheid zelf niet. Hoe gaat Europa dat in vredesnaam dan wel maken bij bij de toepassing van sancties?

Visum

Wie krijgt er wel of niet een visum om naar de Europese Unie te reizen? En welke tegoeden worden wel en niet bevroren? Geen onbelangrijke vragen aangezien Europa geldt als een regio waar de terroristen fondsen werven. Alleen al in Duitsland wonen naar schatting 950 Hezbollah-aanhangers.

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland drongen al jaren aan op sancties. In Nederland staat Hezbollah sinds 2004 te boek als terreurgroep. Maar Europa bleef verdeeld. Zo vreesden Oostenrijk en Ierland voor het welzijn van hun vredestroepen in de Golanhoogten.

Toegejuicht

Het besluit van deze week wordt toegejuicht door Amerika, Canada en Israël. Maar de ambassadeur van de Europese Unie in Libanon sprak gisteren in Beirut alweer met Hezbollah. Omdat de gesprekspartners in de Libanese regering of het parlement zitten, behoren ze in Europese ogen tot de politieke tak.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah ridiculiseerde het besluit om zijn groep op de terreurlijst te zetten met de suggestie om in de volgende Libanese regering maar een vertegenwoordiger op te nemen ‘van Hezbollah’s militaire vleugel’.

De Europese strafmaatregel kreeg zo de typering die ze verdient: louter symboliek.