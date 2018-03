Real Madrid koopt peperdure voetballers van ‘ons’ geld!

Europa heeft een kans gemist om stekker uit verziekte Spaanse sportwereld te trekken. Real Madrid gaat onverdroten verder met aankoop van dure spelers. Van ‘ons’ geld!

Europees nieuws volg je niet via de sportpagina’s, maar dezer dagen is er alle reden om dat wel te doen.

De mogelijke megatransfer van stervoetballer Gareth Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid is verbazingwekkend Europees nieuws, en dat niet alleen wegens het krankzinnige bedrag dat ‘de Koninklijke’ bereid zou zijn neer te leggen: zo’n 100 miljoen euro. Ook politiek gesproken breekt je klomp.

Wankel

Volgens sommige media zal Real de gewenste aankoop financieren door andere spelers te verkopen én door de hulp van Spaanse banken in te roepen. Namen zijn niet bekend, maar het zal wel gaan om het wankele Bankia-conglomeraat dat Real al vele tientallen miljoenen leende voor de koop van sterspelers Cristiano ­Ronaldo en Kaká.

Staatsbank Bankia gebruikte beide spelers in 2011 als onderpand voor een lening bij de Europese Centrale Bank. Bankia was ook een van de Spaanse banken die vorig jaar voor miljarden steun kregen uit het Europese noodfonds ESM. Bankia kwam 25 miljard tekort en leende 18 miljard uit het noodfonds.

Opgeblazen

Cynische voetballiefhebbers maken er grappen over: als Real Madrid en Bankia in de problemen komen, zijn al die sterspelers straks van ons, de andere eurolanden! Zet ze hier maar in de spits! Maar de situatie is bijna te schandelijk voor grappen.

Geen opgeblazener sportwereld dan de Spaanse, die aan elkaar hangt van miljardenleningen en verkapte staatsteun. Misschien dat er voor de Spaanse bankensteun goede economische redenen waren.

Maar o, wat heeft Europa een kans gemist om de stekker uit die verziekte Spaanse sportwereld te trekken.