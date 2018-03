De georganiseerde misdaad is de oorzaak van drama bij Lampedusa

Jaarlijks sterven er zoveel vluchtelingen in de Middellandse Zee dat het erop lijkt dat daar een oorlog woedt. De zee wordt een begraafplaats voor ongelukkigen die hun geluk in Europa zoeken.

Een groot graf in zee scheidt Europa van Afrika en het Midden-Oosten. De kust van Italië wordt de onbereikbare aarde voor de oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen. Het drama van het Italiaanse eiland Lampedusa roept bij ieder weldenkende mens morele en politieke vragen op.

Jaarlijks sterven er zoveel vluchtelingen in de Middellandse Zee dat het lijkt alsof daar een oorlog woedt. Wie is verantwoordelijk voor deze toestand? Oorlogen, gewapende conflicten, armoede en wanhoop drijven de immigranten uit Afrika, maar ook het Midden-Oosten, de Syrische oorlogsvluchtelingen richting de Middellandse Zee.

Ze zoeken naar een veilige en welvarende haven. En dat is voor hen Europa, denken ze. Alleen al dit jaar kwamen ruim 6.000 oorlogsvluchtelingen uit Syrië aan op Lampedusa.

Slachting

Maar niet alleen oorlogsslachtoffers komen. Anderen zagen via internet of de massamedia dat het met Europa aanzienlijk beter gaat dan met veel landen in Afrika en het Midden-Oosten. Wie in Syrië woont, verlangt terecht naar veilige, beschaafde haven.

Veel vluchtelingen zijn mensen die wel over voldoende financiële middelen beschikken. Ze moeten duizenden dollars aan de mensensmokkelaars betalen om deze gevaarlijke tocht naar Europa te kunnen maken.

Die georganiseerde misdaad is verantwoordelijk voor de dood van honderden onschuldige immigranten. De gewetenloze criminelen hebben voor de kust van Lampedusa een ware slachting aangericht.

Geen ambulances, maar kisten hadden de Italianen nodig. Terecht heeft de Italiaanse regering ruim driehonderd slachtoffers op Lampedusa een staatsbegrafenis gegeven.

Compassie

Paus Franciscus bracht een paar weken eerder een bezoek aan de kustplaatsen waar Italië duizenden vluchtelingen moeten ontvangen. Hij vroeg mededogen. De vorst van Rome doet zijn pauselijke naam eer aan door telkens een appèl te doen op het geweten van Europeanen.

Paus Franciscus heeft gelijk: Europa moet compassie tonen met deze immigranten wanneer ze het vasteland van Europa hebben bereikt.

Bendes

Maar we moeten er niet omheen draaien, de opvang van immigranten is hier niet het enige morele en politieke vraagstuk, dat van de gewetenloze criminele bendes van mensensmokkelaars uit Noord-Afrika. Zij brengen voor geld onschuldige mensen in gevaar.

Aan boord van het gammele schip zaten 500 vluchtelingen. Het was ronduit een misdadige handeling om zoveel mensen op zo’n schip richting Europa te zetten.

Het gaat hier om goed georganiseerde criminele netwerken uit Noord-Afrika. De Europese Unie wordt met de dag aantrekkelijker voor de georganiseerde misdaad.

Onderzoek

Een speciale commissie van het Europees Parlement deed onderzoek naar de georganiseerde misdaad, witwaspraktijken en corruptie in Europa. Volgens deze Europese commissie gaat het om veel geld, onvoorstelbaar veel geld: jaarlijks verdient de georganiseerde misdaad 25 miljard euro, alleen al met mensenhandel.

Ja, lees het maar nog een keer: jaarlijks 25 miljard euro. In Europa opereren 3.600 criminele organisaties die betrokken zijn bij mensenhandel, maar ook de handel in organen en wilde dieren. De schade die zij aan de economie toebrengen met onder meer cybercriminaliteit en corruptie is gigantisch: 120 miljard euro per jaar.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel leven honderdduizenden mensen als slaven in Europa. Meer dan een kwart van de Europese slaven wordt seksueel uitgebuit. Slaven in het Europa van 21ste eeuw! Dat is toch ongelofelijk.

Europees probleem

Het zijn schokkende feiten. Helaas horen we nog steeds niets van de Europese bestuurders over hoe ze de Europese en niet-Europese georganiseerde misdaad willen bestrijden. Eigenlijk is er behoefte aan een internationaal samenwerkingsverband om niet alleen in Europa, maar ook in andere landen criminele netwerken effectief te gaan bestrijden.

De immorele toestand en de schade die georganiseerde misdaad veroorzaakt is niet langer een Italiaans probleem. Niet alleen wanhoop van immigranten, maar ook en vooral is de georganiseerde misdaad de oorzaak van drama’s in de Middellandse Zee. Er wordt bloedgeld verdiend.