De poppenkast van onderhandelingen met Turkije kan maar beter stoppen

Niemand gelooft dat Turkije ooit zal toetreden tot de Europese Unie. Ook de Turken zelf zijn niet erg enthousiast en kijken liever oostwaarts. Het is tijd dat de poppenkast van het onderhandelingsproces stopt.

De Turkse toetreding tot de Europese Unie staat al jaren op de agenda, maar niemand gelooft dat het er ooit van komt. Niet in de Unie, maar ook in Turkije is het enthousiasme minimaal.

Als ze ons niet willen, dan hoeft het niet, is daar de opinie. Intussen kijken de normaal westwaarts gerichte Turken naar mogelijke partners oostwaarts.

Gebaar

Dat laatste is misschien ook de reden dat de Europese Unie meende dat er maar weer eens een gebaar moest worden gemaakt richting Turkije.

En daarom wordt een volgend hoofdstuk van de in totaal 33 delen –130.000 pagina’s tellend— Europees beleid geopend die het land in zijn wetgeving moet opnemen. Het gaat overigens om een tamelijk onbeduidend terrein: regionaal beleid.

Geld

Volgens Europees Commissaris Štefan Füle (Uitbreiding) moet de Europese Unie de benchmark blijven voor Turkije. Met andere woorden: het land moet zijn bestuur aanpassen aan dat van de Unie. Daar krijgt het veel geld voor: tussen 2007 en 2013 4,9 miljard euro.

De aanpassing van de bureaucratie doet Turkije overigens beter dan andere potentiële toetreders. Maar daarmee is alles gezegd. Turkije erkent Cyprus –nota bene lid van de Europese Unie– niet.

Turkije sloeg nog dit jaar demonstraties neer rond het Taksimplein en Gezi Park. Turkije sluit journalisten op of wijst ze het land uit. Moet een dergelijke land beloond worden?

Kopenhagencriteria

Nee, natuurlijk. De Kopenhagencriteria, die leidend zijn bij toelating van nieuwe lidstaten, zeggen niet voor niets dat toetreders behalve de democratie ook de rechten van minderheden moeten respecteren. Dat doet Turkije gezien het neerslaan van de protesten niet.

Dat Turkije de vrijheid van meningsuiting niet respecteert was al langer bekend. De gevangenissen zitten vol met journalisten. Het land permitteert zich zelfs om correspondenten uit te zetten zonder ook maar enige toelichting, zoals de Nederlander Bram Vermeulen ervaart.

Merkel

Een land dat de pers knevelt zou niet eens kandidaat-lidstaat mogen zijn. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft het al vaak gezegd: Turkije komt in aanmerking voor een ‘geprivilegieerd partnerschap’ en meer niet.

Kom op Angela, regel dat dan. Dan kan Brussel ook meteen stoppen met het overmaken van honderden miljoenen euro’s die Ankara jaarlijks van Europa incasseert.